Na mesto zunanjega ministra se vrača nekdanji premier David Cameron

Na položaj zunanjega ministra prihaja David Cameron. "Soočamo se z zastrašujočim nizom mednarodnih izzivov, vključno z vojno v Ukrajini in krizo na Bližnjem vzhodu. V tem času globokih globalnih sprememb je za to državo redkokdaj bolj pomembno, da stoji ob strani našim zaveznikom, krepi naša partnerstva in poskrbi, da se naš glas sliši," je Cameron objavil na družbenem omrežju X, piše Guardian.

"Čeprav zadnjih sedem let nisem bil v prvi vrsti politike, upam, da mi bodo moje izkušnje - kot konservativni voditelj 11 let in predsednik vlade šest let - pomagale pri pomoči premierju vlade pri soočanju s temi ključnimi izzivi."

Bravermanova se poslavlja od položaja notranje ministrice

Po navedbah vira v kabinetu predsednika britanske vlade, na katerega se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, je Sunak ministrico Braverman prosil, naj zapusti vlado, ona pa je to sprejela. Bravermanova je v prvem odzivu po razrešitvi dejala, da je bilo opravljanje funkcije notranje ministrice največji privilegij v njenem življenju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.