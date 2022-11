Sunak: Putin bi se moral na srečanju G20 soočiti s svetovnimi voditelji

En človek ima moč, da vse to spremeni. Pomembno je izpostaviti, da se Putin ni čutil sposobnega, da bi se nam tukaj pridružil. Če bi se, bi lahko nadaljevali z urejanjem stvari. Kajti največja razlika, ki bi jo kdo lahko naredil, je, da Rusija odide iz Ukrajine in konča to barbarsko vojno," je dejal novi premier.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozval kitajskega predsednika Ši Džinpinga , naj pripelje Rusijo za pogajalsko mizo. Voditelja sta se pogovarjala tik pred začetkom vrha. Macron naj bi Šija pozval, da "predsedniku Putinu posreduje sporočila, da se izogne eskalaciji in se resno vrne za pogajalsko mizo," poroča The Guardian . Ob uvodnem srečanju sta se voditelja rokovala, Macron pa je dejal še, da morajo narodi "združiti sile, da se odzovejo na mednarodne krize, kot je ruska vojna v Ukrajini" .

Ši Džinping se je medtem izognil neposredni debati o rusko-ukrajinski vojni, je pa svet opisal kot obdobje "turbulenc in transformacije" in pozval k "odprtosti in sodelovanju".

Zbrane je prek videopovezave nagovoril tudi Volodimir Zelenski, ki je svetovnim voditeljem predstavil "formulo za mir". Načrt vključuje jedrsko, prehransko in energetsko varnost, izpustitev zapornikov in deportirancev, upoštevanje Ustanovne listine ZN, umik ruskih čet in prekinitev sovražnosti, pravičnost, varstvo okolja, preprečevanje stopnjevanja napetosti in potrditev konca vojne.