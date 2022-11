Sunak: Zlata doba odnosov s Kitajsko je končana

Rishi Sunak je pred dobrim mesecem na Downing Street 10 nadomestil Liz Truss, odtlej pa se sooča s pritiski znotraj konservativne stranke, naj zaostri stališče londonske vlade do Pekinga. Njegov govor je sledil shodom, ki so čez vikend potekali v več kitajskih mestih, na katerih so protestniki izražali nasprotovanje strogi vladni politiki preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Policija je na enem od teh shodov pridržala in pretepla enega od novinarjev BBC, ob kar se je med govorom obregnil tudi Sunak. "Prepoznavamo, da Kitajska predstavlja sistemski izziv našim vrednotam in interesom, izziv, ki postaja vse bolj akuten, s tem ko se premika v smeri večjega avtoritarizma," je povedal.