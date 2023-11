Sunek vetra podrl 12-metrsko božično drevo pred Belo hišo

Navadna smreka, ki so jo tokrat pripeljali iz gozda Monongahela v Zahodni Virginiji, je bila okrašena in pripravljena na slavnostni prižig lučk. Ta je načrtovan za četrtek in za zdaj ni strahu, da bi ga morali prestaviti. Drevo so namreč v nekaj urah postavili nazaj in – kot pravijo – tudi bolje utrdili. "Šov se mora nadaljevati," je ob tem znano pesem Queenov citiral predstavnik uprave nacionalnih parkov, ki je zadolžena za to, da se pred Belo hišo vsako leto bohoti veličastno "nacionalno božično drevo", kot ga imenujejo Američani.

Za prižig lučk je tradicionalno zadolžen predsednik, medtem ko njegova soproga poskrbi za okrasitev prostorov v Beli hiši. Letošnjo stvaritev je že predstavila, za temo si je izbrala "čarobnost, čudežnost in veselje" praznikov. Poklonila se je tudi 200-letnici med Američani ponarodele pesnitve Noč pred božičem Clementa Clarka Moora.