Sunek vetra premaknil letalo, podrta streha ubila 13 ljudi

Vzhodni del Argentine je v soboto zajelo neurje s sunki vetra do 150 km/h in zahtevalo 14 življenj. Še dve osebi sta umrli v sosednjem Urugvaju.

Neurje se je nato pomaknilo proti prestolnici in v predmestju Moreno zahtevalo še 14. žrtev. Gre za žensko, na katero je padla odlomljena veja.

Pri BBC so govorili s 25-letnico, ki je ravno te dni na obisku v argentinski prestolnici. Povedala je, da jo je okoli treh zjutraj zbudil "najglasnejši veter, kar sem ga slišala v življenju". "Zdelo se je kot orkan. Občutek sem imela, da se stavba premika. Umaknila sem se v kopalnico na drugi strani stanovanja, saj sem se bala, da se bo drevo zrušilo na moj balkon," je pripovedovala. Od zunaj se je slišalo lomljenje dreves, ki so pod seboj pokopala avtomobile, prihajalo je do prekinitev dobave električne energije.