Sunita in Butch ne bosta dobila plačanih nadur, pač pa zgolj majhen dodatek

A številni se poleg tega, kakšno je njihovo zdravstveno stanje, sprašujejo tudi o njihovem finančnem stanju. Bosta Williamsova in Wilmore z devetimi meseci nadur mastno zaslužila? Ameriški mediji poročajo, da daleč od tega.

Posadki so ob prihodu pomagali na nosila, kar je običajna praksa po tem, ko nekdo tako dolgo časa preživi v breztežnem okolju. Dolgotrajne misije v vesolju namreč obremenijo telo, astronavti izgubijo kostno gostoto in mišice. Prizadeta je tudi cirkulacija krvi, premiki tekočin pa lahko vplivajo na vid.

Sunita Williams in Butch Wilmore sta v vesolju zaradi tehničnih težav ostala kar devet mesecev. Na Zemljo sta se v kapsuli SpaceX 18. marca vrnila skupaj z astronavtom Nickom Hagueom in kozmonavtom Aleksandrom Gorbunovom .

Sunita Williams prej in potem: kako bivanje v vesolju vpliva na telo?

Astronavti dobijo zgolj osnovno letno plačo brez plačanih nadur

Različnih teorij in ugibanj glede tega, koliko denarja naj bi prejela Williamsova in Wilmore, je kar nekaj. A čeprav jasnega odgovora ni, različni ameriški mediji poročajo podobno.

Nasa naj bi astronavtoma plačala "odškodnino" za podaljšanje misije, a natančne številke niso razkrili. Je pa nekdanja Nasina astronavtka Cady Coleman za ameriški časnik Washingtonian povedala, da astronavti prejmejo zgolj svojo osnovno letno plačo brez plačanih nadur. Pripada jim sicer tudi majhen dodatek za incidente, ki so jim ga zakonsko dolžni plačati.

"Zame je bilo to okoli štiri dolarje (3,69 evra) na dan," je povedala Colemanova in pojasnila, da je za svojo 159-dnevno misijo med letoma 2010 in 2011 prejela 636 dolarjev (586 evrov) dodatka.

NYPost poroča, da sicer ni jasno, kakšno je trenutno plačilo za astronavte, a navaja, da zvezni dodatek za potovanje znaša 178 dolarjev (164 evrov) na dan.