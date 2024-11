Je podaljšana misija terjala svoj davek? Astronavtka na vesoljski postaji vidno shujšala

Williamsova je na Mednarodno vesoljsko postajo poletela skupaj z Barryjem Wilmorjem junija letos. Oba sta prestala zdravniške preglede, prvotni plan pa je bil, da bosta v vesolju ostala le osem dni. A se je zapletlo, potem ko so na vesoljskem plovilu Boeing Starliner zaznali tehnične težave, pot na Zemljo so zato morali zamakniti. Namesto junija letos se bosta domov vrnila šele po februarju 2025 s plovilom SpaceX Crew Dragon.

Nasa je objavila nove fotografije 59-letne Williamsove, ki je po 155 dneh na Mednarodni vesoljski postaji izrazito shujšala. Vir iz Nase je za New York Post razkril, da so imeli že več sestankov, na katerih so obravnavali prav zdravstveno stanje astronavtke, ki ima tudi slovenske korenine. "Zelo je shujšala. Prednostna naloga je, da ji težo pomagamo stabilizirali," je vir zaupal ameriškemu mediju. Williamsova je po podatkih Nase visoka 172 centimetrov, ob začetku misije pa je tehtala dobih 63 kilogramov.

Astronavti morajo med bivanjem na vesoljski postaji slediti visoko kalorični dieti. Zaradi sprememb v prebavi morajo astronavti vsak dan zaužiti dvakrat več kalorij, kot jih potrebujejo ljudje na Zemlji. "Samo da vzdržujejo trenutno težo, morajo astronavti pojesti od 3500 do 4000 kalorij na dan. Če te meje ne dosežejo, začnejo hitro izgubljati težo," je pojasnil Nasin vir. Povprečna ženska na Zemlji za vzdrževanje telesne teže potrebuje od okoli 1600 do 2400 kalorij. Da bi Williamsova začela nazaj pridobivati težo, bi morala zaužiti tudi do 5000 kalorij.

Poleg prehrane morajo astronavti paziti tudi na gibanje. Vsak dan morajo telovaditi vsaj dve uri, da ohranjajo mišično maso in 'trdoto' kosti v breztežnem okolju, ob tem pa porabijo ogromno kalorij.

Zdravniki naj bi po navedbah vira z Williamsonovo začeli sodelovati že pred mesecem dni, torej še preden so njene fotografije zaokrožile v javnosti. Več Nasinih raziskav je sicer že potrdilo, da ima potovanje in bivanje v vesolju večje in izrazitejše učinke na ženske, predvsem pri hitrosti izgubljanja mišične mase.

"Zdravstveno stanje astronavtke ni zaskrbljujoče in ni razloga za skrb," so se v četrtek odzvali pri Nasi in zatrdili, da so vsi astronavti na mednarodni vesoljski postaji podvrženi rednim zdravstvenim kontrolam, njihovo stanje spremljajo tudi specialisti.