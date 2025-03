Sunita Williams prej in potem: kako bivanje v vesolju vpliva na telo?

Nasina astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams sta se skupaj z astronavtom Nickom Hagueom in kozmonavtom Aleksandrom Gorbunovom v SpaceXovi kapsuli vrnila na Zemljo. Ob prihodu so jim pomagali na nosila, kar je običajna praksa potem, ko nekdo tako dolgo časa preživi v breztežnem okolju.

Odpeljali so ju v vesoljski center Johnson v Houstonu v Teksasu, kjer jih bodo pregledali medicinski strokovnjaki. Dolgotrajne misije v vesolju namreč obremenijo telo, astronavti izgubijo kostno gostoto in mišice. Prizadeta je tudi cirkulacija krvi, premiki tekočin pa lahko vplivajo na vid.

Williamsova je takrat pojasnila, da tehta povsem enako kot ob odhodu na Mednarodno vesoljsko postajo. "Mislim, da se je moje telo spremenilo, vendar tehtam enako. Tukaj se dogaja veliko sprememb," je dejala v posnetku, ki ga je objavila Nasa in pojasnila, da je sprememba videza predvsem posledica "premika telesnih tekočin".

"Pri osebah v vesolju pride do premika tekočine, njihove glave so videti večje, ker se tekočine izenačijo vzdolž telesa. Ampak tukaj smo že nekaj mesecev, telovadimo, imamo tekalno stezo in imamo opremo za dvigovanje uteži," je Williamsova še povedala novembra lani in zavrnila govorice, da je v vesolju močno shujšala.