Sunki vetra na obalo vrgli jadrnico z 10 Slovenci

Medtem je Polači, ki se nahaja v bližini Zadra, nekaj po polnoči izbruhnil požar, ko se je vnel borov gozd. Požar, ki ga je gasilo 30 gasilcev, so uspeli spraviti pod nadzor do tretje ure, poroča HRT. Gasilci so prav tako posredovali na območju Zadra in Pakoštanov, kjer je veter podrl več dreves in senčnikov, ki so padali na avtomobile.