Sunki vetra zrušili festivalski oder, en mrtev in več ranjenih

Organizatorji elektronskega plesnega dogodka, katerega osrednji izvajalec bi moral biti francoski didžej David Guetta, so danes zjutraj potrdili, da so ga prekinili z namenom zagotavljanja varnosti gledalcev, osebja in nastopajočih, povzema BBC. Poleg Guette so bili napovedani še Carl Cox, Steve Aoki, Afrojack in mnogi drugi.