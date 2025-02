8 milijonov za reklamni blok, milijarda perutničk in 5000 aligatorjevih klobas

Stadion Caesars Superdome v New Orleansu

Finalna tekma med ekipama Kansas City Chiefs in Philadelphia Eagles se bo odvila iz nedelje na ponedeljek po srednjeevropskem času. Superdome, ki letos praznuje svojo 50-letnico, je sicer rekorder po številu finalnih tekem; letos bodo na tem igrišču odigrala 11. Pred začetkom leta se je zaključila petletna renovacija prizorišča, ki je stala 538 milijonov evrov.

Lansko letos je Super bowl podrl številne rekorde v gledanosti in je s 123,4 milijona gledalcev postal najbolj gledan televizijski dogodek po pristanku na Luni leta 1969. Z vse večjim zanimanjem dogodek spremljajo tudi v Evropi. Denimo, lani je v Veliki Britaniji prenos spremljalo 3,4 milijona gledalcev, kar je kar 48-odstotni skok glede na leto pred tem. Tudi letos bo dogodek prenašal BBC.

Oglasni bloki v času največje gledanosti so bili prodani za rekordne zneske, pri čemer so 10- od 30-sekundni termini stali okrog osem milijonov evrov. Podivjale so tudi stavnice, kjer naj bi po ocenah Ameriškega igralniškega združenja skupna masa vložka znašala nekaj več kot 1,3 milijarde evrov.

Dlani si mane tudi prehranska industrija, predvsem rejci perutnine. Nacionalni odbor za perutnino je podal oceno, da bodo gledalci med tekmo pojedli kar 1,47 milijarde piščančjih perutničk. Na stadionu bodo v sklopu dnevnega menija pripravili več kot 5000 aligatorskih klobas.

Celotni prihodek ekonomije zvezne države Louisiane zaradi dogodka bo po ocenah znašal več kot pol milijarde evrov, pričakujejo pa 70.000 obiskovalcev, ki bodo prišli iz drugih zveznih držav.

Veliko pozornost vsako leto pritegne tudi predstava ob polčasu. Tokrat bo glavna zvezda z več grammyji nagrajeni raperski super zvezdnik Kendrick Lamar. Občinstvu Super bowla se je sicer predstavil že leta 2022, ko je gostoval na povabilo takratnih zvezd Dr. Dreja, Snoop Dogga, 50 Centa, Eminema in Mary J. Blige. Kdo bodo letošnji gostujoči, sicer ostaja presenečenje, z izjemo dobitnice grammyja SZA. Jay-Z in njegovo podjetje Roc Nation ter z emmyjem nagrajeni producent Jesse Collins bosta sodelovala kot soizvršna producenta oddaje ob polčasu.

Posebnost Super bowla je, da privlači ljudi različnih zanimanj. Nekatere zanima zgolj športni del, druge zabavni, tretji pa bi radi od blizu videli zbrano klientelo. Za te so na voljo sedeži v posebnih ložah, ki pa so po pričakovanjih ekstremno dragi. Cene za najem lož naj bi se po poročanju USA Today gibale kar med 500.000 in 1.900.000 evrov.