Supercelična nevihta nad Jesolom ustvarila vodno trombo

Supercelična nevihta, ki je iznad Italije prešla tudi v Slovenijo, je na območju vzhodne Benečije poskrbela za grozeč prizor. Nevihta se je namreč začela vrtinčiti in se spremenila v strukturo, iz katere bi lahko nastal tudi tornado. Temni zračni vrtinec naj sicer ne bi naredil nobene škode, poroča Il Gazzettino. Nastal je namreč v laguni in ne na tleh.

A kljub temu je pojav na italijanskem nebu poskrbel za impresivne fotografije in posnetke, ki so zakrožili po družbenih omrežjih. Fotografijo tornadne trombe v bližini kraja Jesolo so objavili tudi lovci na nevihte Neurje.si.

Po poročanju medija se je temperatura na nekaterih predelih Italije že spustila za okoli 10 stopinj Celzija. Nevarnost neurij s točo pa naj bi pretila predvsem pokrajinam Benečije in Furlanije. Najbolj prizadeta območja naj bi bila po poročanju 3Bmeteo med Lombardijo in Trivenetom.

V sredo pa bo sledil krajši premor, nato pa bodo v četrtek znova sledila neurja, tudi tokrat nad severnim delom Italije.