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Supercelična nevihta opustošila Cremono

Rim , 28. 08. 2026 21.02 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Cremona

Supercelična nevihta s točo, veliko kot oreh, je zadela italijansko Cremono. Silovitim padavinam so se pridružili tudi uničujoči sunki vetra. Za seboj je pustila opustošenje – podrta drevesa in strehe, uničene avtomobile, ranjeno žensko in na stotine klicev na pomoč.

Cremono je danes popoldne prizadela silovita supercelična nevihta, ki je v nekaj minutah povzročila močno točo, hudourniški dež in tako močne sunke vetra, da so podirali drevesa in odkrivali strehe.

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Mesto je dosegla okoli 16. ure, pred tem pa se je nebo nenadoma stemnilo, veter je pridobival na moči, nato pa je razvoj dogodkov sledil izredno hitro, poroča newsroom24.it. 

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Toča v velikosti oreha je nato udarjala v hiše in vozila. Sunki vetra so lomili veje in ruvali številna drevesa, od katerih so nekatera popadala na ceste, stavbe in parkirane avtomobile, opisujejo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden najresnejših incidentov se je zgodil v enem izmed veslaških klubov, kjer so sunki vetra ruvali stoletja stara drevesa, razmetavali stole, ležalnike in vrtno pohištvo, tisti, ki so se znašli tam, pa so iskali zavetje v baru. Ženska je pri tem utrpela poškodbe glave, teža poškodbe pa trenutno še ni znana. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nevihta je poškodovala tudi streho mestnega stolpa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Švici zaradi toče poškodovanih več deset ljudi

Tudi dele Švice je danes zajelo hudo neurje z močnim vetrom, ki je povzročilo precejšnjo škodo. Veter je ruval drevesa, zaradi obilnega deževja so bile ponekod poplavljene ulice in kleti. V kantonu Zürich je bilo zaradi toče poškodovanih približno 40 ljudi, večinoma otrok, je sporočila policija.

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Hude nevihte z obilnim dežjem, močnim vetrom in točo so danes dopoldne v več kantonih povzročile obsežno škodo. V severnem kantonu Zürich so v samo pol ure prejeli 450 klicev v sili, zaradi česar je bilo na pomoč poslanih skoraj sto reševalcev in 280 gasilcev.

Zaradi toče je bilo poškodovanih približno 40 ljudi, večinoma otrok. Več poškodovanih je potrebovalo bolnišnično zdravljenje.

Nevihtna fronta je po poročanju švicarskih medijev prizadela tudi zahodno in severozahodno Švico. Med drugim je bil prekinjen železniški promet na progi Biel-Olten.

Ponekod je padala toča s premerom do šest centimetrov, v kantonu Schaffhausen pa so izmerili sunke vetra do 142 kilometrov na uro. Vremenska služba SRF Meteo je v kratkem času zabeležila približno 46.000 strel.

V Schaffhausnu je neurje povzročilo veliko škodo, ruvalo je drevesa, ki so delno blokirala ceste. Poškodovane so bile tudi stavbe in več vozil. Zaradi močnega deževja je bilo poplavljenih več ulic, kleti in podzemnih garaž.

V Erlinsbachu v kantonu Solothurn je žensko zadelo padajoče drevo in jo hudo poškodovalo. V kantonu Aargau pa je neurje po poročanju radiotelevizije SRF podrlo štiri ogromne betonske stebre visokonapetostnega daljnovoda.

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