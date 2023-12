Naložba: 15.000 evrov za superge, ki jih ne smete obuti

Bi vložili 15 tisoč evrov v prestižne superge in z njimi oplemenitili svoje premoženje? Špekulanti niso dejavni samo pri kriptovalutah, delnicah, nepremičninah in umetnosti, vse pogosteje posegajo tudi v modni svet. V belgijskem Antwerpnu prodajajo dragoceno obutev, ki je ne smete nositi, ampak jo kot naložbo hranite nedotaknjeno, v upanju, da bo čez nekaj let vredna veliko več. Superge so plod sodelovanja ameriškega športnega giganta in francoske luksuzne modne hiše.