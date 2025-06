Superge podaril v dobrodelne namene, te končale v trgovini v BiH

Viralni videoposnetek nemškega vplivneža Moe.Haa , ki prikazuje, kako so se podarjene superge znašle na trgovskih policah v Bosni in Hercegovini, si je na spletu ogledalo več kot milijon ljudi.

Superge, ki jih je Nemec odložil v zabojnik, namenjen dobrodelnim namenom, je namreč opremil z GPS-lokatorjem, ki je razkril 800 kilometrov in pet dni dolgo pot superg, piše Fenix Magazine. Najprej so odpotovale v avstrijski Puch, nato v Kranj v Sloveniji, od tam so odšle v hrvaško prestolnico, končale pa so v bosanskem mestu Cazin.

Ko je vplivnež videl, kam je odpotovala njegova podarjena obutev, se je tudi sam odpravil na pot. V Bosni in Hercegovini je obiskal trgovino in za 20 konvertibilnih mark (dobrih 10 evrov) odkupil prav tiste superge, ki jih je pred tem podaril.

Prodajalke je ob tem vprašal, ali je denar od prodaje namenjen dobrodelnim namenom, a so mu te odgovorile, da ni.

Zgodba je sprožila številna vprašanja o transparentnosti in resnični usodi podarjenih oblačil ter o trgovinah z rabljenim blagom na Balkanu.