'Nikoli še nisem videl, da bi tako veliko plovilo potonilo tako hitro'

Jadrnica s katero so se odpravili na potovanje je plula pod britansko zastavo, dolga je 56 metrov, ime pa je dobila po matematiku iz 18. stoletja Thomasu Bayesu . Na pot so se odpravili iz Rotterdama na Nizozemskem, prečkali Gibraltarsko ožino in pripluli do obale Sicilije. V nedeljo so obiskali mesto Milazzo, v ponedeljek, na dan nesreče, pa so se zasidrali 500 metrov od pristanišča Porticello.

Lynch je leta 2011 podjetje Autonomy prodal ameriškemu podjetju Hewlett-Packard za enajst milijard dolarjev. Zaradi domnevne goljufije v tem poslu je zoper njega več let potekal sodni proces, nato pa je bil junija oproščen več obtožb. Dogodek si je želel proslaviti v Italiji s svojo ženo Angelo in hčerko Hannah, z njimi pa so bili tudi odvetnik britanske multinacionalne odvetniške pisarne Chris Morvillo , predsednik uprave banke Morgan Stanley International Jonathan Bloomer in njegova žena Jude .

Kako je jadrnica lahko potopila v 60 sekundah?

Priče hitremu potopu jahte so bili lokalni ribiči, ki so za The Gardian spregovorili in povedali, da je bila jahta ob nepravem času na nepravem mestu. Italijanske oblasti pa se še trudijo priti do dna z vprašanjem, ali so kapitan in ostala posadka sprejeli vse potrebne varnostne ukrepe, da bi tragedijo preprečili.

36-letni lokalni ribič, Fabio Cefalù je povedal, da so prebivalci Porticella navajeni velikih jaht, a so bili nad Bayesian navdušeni in so ugibali, da morda pripada kakšni hollywoodski zvezdi ali celo Elonu Musku. Kljub napovedani nevihti se je Cefalù ponoči odpravil na ribolov, ko se je vrnil v pristanišče pa se je začelo bliskati. "Ob 3.55 sem zagledal nekakšen mini tornado," je opisoval tisto noč. "V svojem življenju sem videl že veliko neviht, a česa takšnega še nisem videl. Veter je odnašal mize in stole v lokalih," je dodal.

Lokalni ribič Lo Coco je v objektiv ujel cel izstreljeno raketo, ki je ob 4.35 priletela z jahte Bayesian. Povedal je, da je videl kako se je jahta zibala, raketa pa naj bi bila izstreljena, ko se je že potapljala. Ribič, ki je prvi poskušal pomagati je povedal, da še nikoli v življenju ni videl, da bi se tako veliko plovilo tako hitro potopilo. "V nekaj minutah ni bilo več ničesar. Kasneje pa smo na vodi zagledali splav z več ljudmi," je povedal. Na videoposnetku nadzornih kamer v ladjedelnici, ki ga je pridobil Guardian, pa je videti, da so imele posadke zasidranih ladji približno 16 minut časa, da se rešijo oziroma preprečijo potop.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Adnkronos, se je ladja najprej potopila s premcem, potem pa se je počasi prevrnila na desni bok. Potniki naj bi medtem iskali pot ven, a je voda verjetno zelo hitro dosegla kabine, v katerih so ostali ujeti.

V bolnišnico je bilo prepeljanih vsaj 10 preživelih, vključno s 36-letno Charlotte Golunski in njeno enoletno hčerko, ki jo je z vso močjo držala nad valovi in ji tako rešila življenje.