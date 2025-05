Luksuzna jahta, na kateri je umrlo sedem ljudi, vzela še eno življenje

Nesreča se je zgodila v petek, ko je bil potapljač pod vodo v Porticellu, je sporočila tamkajšnja policija in dodala, da natančen vzrok smrti še ni znan. Poskus dviga jahte z morskega dna pričakujejo še ta mesec in naj bi pomagal osvetliti, kako je domnevno nepotopljivo plovilo potonilo, poroča CNN.

39-letni nizozemski državljan

Italijanske tiskovne agencije poročajo, da je bil potapljač 39-letni nizozemski državljan, ki je delal za nizozemsko specializirano reševalno podjetje Hebo Maritiemservice.

Tiskovna agencija AGI je sporočila, da je moškega zadel kos kovine, ko so potapljači rezali drog, pritrjen na navpični jambor razbitine Bayesian. Tiskovni predstavnik TMC Marine, pomorskega svetovalnega podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu, ki vodi reševanje, je v izjavi potrdil smrt potapljača. "Okoliščine nesreče trenutno preiskujejo oblasti. Dajemo vso podporo reševalni ekipi na kraju samem in naše misli so z družino pokojnika," je pojasnil.