Supermarketi v Nemčiji uvajajo tiho uro

Ste vedeli, da nekatere trgovine in supermarketi v Nemčiji strankam in trgovcem priporočajo, da šepetajo? Ponekod je skoraj popolna tišina celo obvezna. Nenehna izpostavljenost glasni glasbi, obvestilom po zvočnikih in piskom blagajn je povsod del vsakdana kupcev. A hrup ni samo moteč, zaradi njega lahko človek tudi zboli, že dlje časa opozarja stroka. In zato vse več supermarketov v Nemčiji uvaja tako imenovano tiho uro. Enkrat na teden za eno uro izklopijo zvočnike, da lahko stranke v miru nakupujejo v pravem pomenu te besede.