Supertajfun prinesel apokalitične prizore in za seboj pustil opustošenje

Tajfun Ragasa je skupno terjal že vsaj 27 žrtev. Na Tajvanju je umrlo 17 ljudi, potem ko so je poplavilo ceste in odnašalo vozilo, na severu Filipinov pa so poročali o 10 smrtnih žrtvah. Včeraj je pustošil po Hongkongu in odnašal vse pred seboj, poroča AP. Pri tem je bilo poškodovanih več kot 100 ljudi, zaprta so bila letališča, šole ...
- FOTO: AP
Potem pa se je premaknil proti jugu, kjer so že evakuirali več kot dva milijona ljudi v provinci Guangdong, Vremenska postaja v mestu Chuandao je zabeležila sunke vetra s hitrostjo 241 km/h. Državna radiotelevizija CCTV je sporočila, da je tajfun dosegel obalo otoka Hailing v mestu Yangjiang okoli 17. ure.
Napoveduje se, da se bo tajfun še naprej premikal proti zahodu, zaradi česar so bile v četrtek v regiji Gunagxi ustavljene nekatere železniške povezave. Šole, tovarne in prometne storitve so ustavili v približno dvanajstih mestih.
