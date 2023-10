Suša in vročina: v enem tednu poginilo več kot 100 delfinov

Več kot 100 mrtvih delfinov so v zadnjih sedmih dneh našli v brazilskem jezeru Tefé, v katerega priteka Amazonka, so sporočili z raziskovalnega inštituta Mamirauá, ki ga financira brazilsko ministrstvo za znanost. Tam tudi poudarjajo, da je tako visoko število poginulih delfinov zelo neobičajno in da bi se razlog lahko skrival v hudi suši in izredno visokih temperaturah vode. Te naj bi se v nekaterih predelih Amazonke in jezera dvignile tudi do 39 stopinj Celzija.

"Še vedno je nekoliko prezgodaj, da bi vedeli točni vzrok za dogodek, a je po mnenju naših strokovnjakov smrt povezana s sušnim obdobjem in vročino," so se odzvali na inštitutu.