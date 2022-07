Suša v Italiji bo podražila olivno olje, paradižnikovo omako in riž

" Paradižnike bomo obrali v naslednjih 14-ih dneh, saj v vročem vremenu ne bodo zdržali dolgo," opozarjajo italijanski kmetje. Njihove vrste paradižnika v normalnih razmerah obrodijo kasneje in zato prinesejo tudi več plodov. "Pridelki bodo drugače zgnili", manjši pa bodo v obeh primerih, poroča The Guardian.

Kmetje opozarjajo predvsem na majhno količino predelanega riža arborio, ki se uporablja za rižote, in paradižnikov, ki se uporabljajo pri izdelavi omake passata. Specializirani uvozniki pričakujejo, da bi se lahko omenjeni izdelki podražili za polovico, samo do oktobra naj bi se cene riža podražile za 20 odstotkov.

Holland pa je še poudaril, da se s podobnimi težavami pri vzgoji oljk letos srečuje Španija, kjer je upad pridelka 15 odstoten. V Italiji so se cene olivnega olja v zadnjih dveh letih že povišale za 28 odstotkov, pravijo na Mintecu, kar je med drugim tudi posledica manjše zaloge vseh vrst olj zaradi vojne v Ukrajini. "Lahko pride do globalnega pomanjkanja olja," je bil še zaskrbljen Holland.

"Od Italije letos ne bo veliko, kar bo, pa bo drago," je napovedal izvršni direktor podjetja Eurostar Commodities Jason Bull , ki iz Italije izvaža paradižnike in riž. Cene teh dveh pridelkov so se po izračunih Minteca že v obdobju zadnjih dveh let več kot podvojile.

Isto mnenje ima generalni direktor Fillipa Beria, podjetja iz Velike Britanije, ki se specializira za olivno olje, Walter Zanre. "Če kmalu ne bo deževalo, bo oljčni pridelek močno zmanjšan," je povedal. Suša grozi tudi marelicam, breskvam in hruškam.

Tako hudo ni bilo že 70 let

O najhujši suši v 70-letih, ki trenutno pesti Italijo, smo že pisali v začetku meseca. Zaradi suše so v državi razglasili izredne razmere v petih severnih regijah, napovedali so tudi 36,5 milijona evrov vreden sklad za pomoč prizadetim regijam, to so Furlanija-Romanja, Furlanija-Julijska krajina, Lombardija, Piemont in Veneto.