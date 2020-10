Spopadi v Gorskem Karabahu: azerbajdžanske sile le nekaj kilometrov od Šuše

Spopadi med armenskimi in azerbajdžanskimi silami so pred dobrim mesecem dni znova izbruhnili na območju Gorskega Karabaha. Azerbajdžan ima v spopadih podporo Turčije, sicer tradicionalne nasprotnice Armenije, s katero si deli (sicer zaprto) mejo. V spopadih pa naj bi se borili tudi sirski plačanci, uporniki, ki naj bi jih sem napotila prav uradna Ankara. To so potrdile tudi francoske obveščevalne službe.

Spor glede tega območja, ki si ga lastita tako Armenija kot Azerbajdžan, sega v 90. leta prejšnjega stoletja, v čas razpada Sovjetske zveze.

Gre za območje, ki je uradno del Azerbajdžana, a večinsko prebivalstvo so krščanski Armenci. Ta nekdanja sovjetska avtonomna pokrajina je po razpadu Sovjetske zveze razglasila neodvisnost, sledili so krvavi boji med Azerbajdžanom in Armenijo, ki je imela podporo Rusije. Uradno so se končali leta 1994 s podpisom premirja, ki je vodenje območja prepustil etničnim Armencem, ki naseljujejo to območje. Gre za de facto neodvisno regijo, ki je ne priznava nobena članica Združenih narodov.

Dolgo in krvavo zgodovino ima tudi mesto Šuša. Skozi zgodovino je v mestu prebivalo mešano armensko-azerbajdžansko prebivalstvo. Po pokolu leta 1920, ki so ga izvedle azerbajdžanske sile s turško podporo, je bilo armensko prebivalstvo ubito ali izgnano. Ko je leta 1992 mesto zavzela Armenija pa se je drastično zmanjšalo pred tem večinsko azerbajdžansko prebivalstvo. Danes tu živijo pretežno Armenci.