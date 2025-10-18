'Iz sušilnega stroja je štrlela le njena glava, oče pa jo je držal'

"Ko smo prispeli, je bil oče najstnice že na kraju, " je za avstrijski ORF povedal vodja intervencije Peter Kolar . "Iz sušillnega stroja je štrlela le njena glava, oče pa jo je držal," je opisal prizor, na katerega so naleteli gasilci in reševalci.

Gasilci so na intervencijo v Mödling prispeli v petek zvečer, reševanje pa se je zavleklo do današnjega jutra.

Reševanje brez tehnične opreme ni bilo mogoče. Najprej so napravo izklopili, nato pa začeli odstranjevati zadnji del ohišja, da bi prišli do bobna. Razburjeno najstnico so skušali pomiriti, vendar je že tožila nad otrplostjo.

Ker se je njeno stanje najstnice vztrajno slabšalo, so s pomočjo hidravličnih škarij odstranili še sprednji del ohišja in tako ustvarili potreben prostor za reševanje. Ujeto najstnico so nato uspeli izvleči, odpeljali so jo v bolnišnico.

Še vedno ni znano, zakaj je 13-letnica splezala v sušilni stroj. Prav tako ni jasno, koliko časa je v bila zagozdena v njem. Na kraju dogodka je so posredovala štiri gasilska vozila z 18 gasilci, navajajo prostovoljni gasilci iz predmestja avstrijske prestolnice.

