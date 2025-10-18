Svetli način
Tujina

'Iz sušilnega stroja je štrlela le njena glava, oče pa jo je držal'

Mödling , 18. 10. 2025 18.35 | Posodobljeno pred 55 minutami

Avtor
T.H. , STA
Komentarji
24

V predmestju Dunaja so morali gasilci najstnico reševati iz nenavadne situacije. 13-letnica je splezala v sušilni stroj in se sama ni mogla izvleči. Kot poroča avstrija radiotelevizija ORF, je deklici sprva zaman skušal pomagati njen oče. Tudi gasilci so jo lahko izvlekli šele s pomočjo tehnične reševalne opreme, s katero so stroj razstavili.

Gasilci so na intervencijo v Mödling prispeli v petek zvečer, reševanje pa se je zavleklo do današnjega jutra.

"Ko smo prispeli, je bil oče najstnice že na kraju," je za avstrijski ORF povedal vodja intervencije Peter Kolar. "Iz sušillnega stroja je štrlela le njena glava, oče pa jo je držal," je opisal prizor, na katerega so naleteli gasilci in reševalci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Reševanje brez tehnične opreme ni bilo mogoče. Najprej so napravo izklopili, nato pa začeli odstranjevati zadnji del ohišja, da bi prišli do bobna. Razburjeno najstnico so skušali pomiriti, vendar je že tožila nad otrplostjo.

Ker se je njeno stanje najstnice vztrajno slabšalo, so s pomočjo hidravličnih škarij odstranili še sprednji del ohišja in tako ustvarili potreben prostor za reševanje. Ujeto najstnico so nato uspeli izvleči, odpeljali so jo v bolnišnico.

Še vedno ni znano, zakaj je 13-letnica splezala v sušilni stroj. Prav tako ni jasno, koliko časa je v bila zagozdena v njem. Na kraju dogodka je so posredovala štiri gasilska vozila z 18 gasilci, navajajo prostovoljni gasilci iz predmestja avstrijske prestolnice.

Pri reševanju so morali gasilci uporabiti hidravlične škarje, s katerimi so odstranili še zadnje dele ohišja in deklico varno izvlekli iz stroja.

Deklico so z bolečinami v roki, rami in predelu trebuha prepeljali v bolnišnico. Zakaj je splezala v sušilni stroj in kako dolgo je bila v njem, za zdaj ni znano.

KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tho mp son
18. 10. 2025 19.20
+1
4 vozila in 18 gasilcev .... pa se jaz čudim , ko pri nas zaradi padca kolesarja izvozijo vsa vozila , ki jih premore PGD .
ODGOVORI
2 1
nora_ovca
18. 10. 2025 19.15
+3
Verjetno je videla kakšen butast challenge na tiktoku🙄
ODGOVORI
6 3
andro69
18. 10. 2025 19.14
+2
Skačete v golobnjak pa ne veste zakaj...
ODGOVORI
3 1
bb996
18. 10. 2025 19.20
+1
kak komentar hahahah
ODGOVORI
1 0
proofreader
18. 10. 2025 19.14
+4
Premlada je še za to kategorijo videov.
ODGOVORI
4 0
dobrabejba35
18. 10. 2025 19.09
+4
pornhub imitatorji?
ODGOVORI
4 0
Mat3ja
18. 10. 2025 19.13
+1
mmmmmm...
ODGOVORI
1 0
bb996
18. 10. 2025 19.20
te palijo 13 letnice??
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
18. 10. 2025 19.09
-1
če se je dala na prevroče je mal skup skočila...mogoče tako sedaj hujšajo...
ODGOVORI
3 4
Mat3ja
18. 10. 2025 19.13
-1
🤦🏻
ODGOVORI
0 1
Killing of Hind Rajab
18. 10. 2025 19.08
-3
a nimajo brisač pa fen....?
ODGOVORI
1 4
Chrome
18. 10. 2025 19.05
+3
Hahaha kakšna sramota 🤣🤦‍♂️. Kva ti mora to delati v glavi 🤣.
ODGOVORI
6 3
andro69
18. 10. 2025 19.18
+0
Sebe poglej....
ODGOVORI
1 1
SAMO JEZNI
18. 10. 2025 18.57
+10
Tik Tok ?
ODGOVORI
11 1
Mat3ja
18. 10. 2025 19.14
+2
Jaz na TikToku gledam znanost in novice. To je Darwin
ODGOVORI
2 0
Buča hokaido
18. 10. 2025 18.54
+6
Kako niso mogli ustaviti sušilnega stroja? Jaz ga ustavim in vržem noter še en kos perila.
ODGOVORI
8 2
daiči
18. 10. 2025 18.52
+8
ja še dobr da so najprej isklopl napravo...sj gasilci tud najprej isklopjo akumulator k pridejo do razbitga avta...
ODGOVORI
8 0
BroNo1
18. 10. 2025 18.48
+14
Ne vem no, folk je res spran….No, kaj pere 13 letnici, da gre v sušilni stroj??
ODGOVORI
14 0
petka5
18. 10. 2025 18.45
+8
Neverjetno, pri 13ih pa bi ze moral imeti otrok toliko zavedanha, da tega ne naredi.. predstavljajte si, da je tak otrok sam doma, kar je pri teh ketih ze normalno, da je recomo po soli ali med pocitnicami sam doma in naredi tako neumnost...
ODGOVORI
8 0
1butnskala
18. 10. 2025 18.42
+6
katastrofa
ODGOVORI
6 0
martial
18. 10. 2025 18.39
+6
Darwin…
ODGOVORI
6 0
