Suspendirali pilota, ki je delil sovražne objave do Izraela

Pilot letalske družbe Air Canada je na Facebooku med vikendom, ko so se začeli Hamasovi napadi na Izrael, objavljal sovražne izjave. Pilot Mostaf Ezza naj bi letel v domnevno pro palestinskih barvah, ki si jih je nadel čez uniformo, med drugim pa je delil fotografijo, na kateri moški maha z napisom " Izrael, Hitler je ponosen nate." Temu je sledil še niz sovražnih objav, v katerih je Izrael opisoval kot teroristično državo, ki naj gori v peklu, poroča The Toronto Sun. Pilot sicer leti na progi, ki povezuje Kanado z Izraelom.

Njegovi sledilci so pilotove objave 'prijavili' letalski družbi AirCanada, ki je potrdila, da so pilota zaradi neprimernih objav suspendirali. A kot poroča Toronto Sun, je ta še vedno zaposlen in le začasno 'prizemljen'. Kot je sicer na omrežju X zapisala letalska družba, se zavedajo nesprejemljivih objav pilota in zadevo jemljejo zelo resno: "Odločno obsojamo nasilje v vseh oblikah."