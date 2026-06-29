Eno najcenejših letovišč na Balkanu: 20 evrov za apartma, evro in pol za kavo

V Sutomoru je apartma mogoče najeti že za približno 20 evrov na noč, zato destinacija izstopa kot ena cenovno najugodnejših na črnogorski obali. Cene se sicer razlikujejo glede na lokacijo, oddaljenost od plaže in opremljenost nastanitve, a ostajajo občutno nižje kot v številnih drugih priljubljenih jadranskih krajih, poroča srbski portal Nova.rs.

Tudi vsakodnevni stroški niso pretirano visoki. Kava v gostinskih lokalih stane okoli 1,5 evra, zajtrk pa je mogoče dobiti že za približno štiri evre. Gostinci poudarjajo, da skušajo ohraniti ravnotežje med dostopnimi cenami in uspešno turistično sezono, da bi privabili čim več obiskovalcev.