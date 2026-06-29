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Eno najcenejših letovišč na Balkanu: 20 evrov za apartma, evro in pol za kavo

Sutomore, 29. 06. 2026 20.57 pred 41 minutami 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Sutomore

Črnogorsko obmorsko letovišče Sutomore tudi letos velja za eno cenovno najdostopnejših destinacij na Jadranu. Ugodne cene nastanitev, hrane in drugih turističnih storitev privabljajo predvsem družine, mlade ter vse, ki si želijo poletnih počitnic ob morju brez visokih stroškov.

V Sutomoru je apartma mogoče najeti že za približno 20 evrov na noč, zato destinacija izstopa kot ena cenovno najugodnejših na črnogorski obali. Cene se sicer razlikujejo glede na lokacijo, oddaljenost od plaže in opremljenost nastanitve, a ostajajo občutno nižje kot v številnih drugih priljubljenih jadranskih krajih, poroča srbski portal Nova.rs.

Tudi vsakodnevni stroški niso pretirano visoki. Kava v gostinskih lokalih stane okoli 1,5 evra, zajtrk pa je mogoče dobiti že za približno štiri evre. Gostinci poudarjajo, da skušajo ohraniti ravnotežje med dostopnimi cenami in uspešno turistično sezono, da bi privabili čim več obiskovalcev.

Otroci na plaži
Otroci na plaži
FOTO: Shutterstock

Na plažah Sutomora se cene najema ležalnikov gibljejo med 10 in 15 evri, odvisno od lokacije ter dodatnih storitev, ki jih ponujajo bari na plaži.

V primerjavi z drugimi jadranskimi destinacijami je razlika še bolj očitna. Medtem ko je mogoče tedenski oddih v Neumu organizirati za manj kot 300 evrov, cene v elitnih hrvaških središčih, kot sta Dubrovnik in Hvar, v vrhuncu sezone segajo bistveno višje. Nočitev v apartmajih tam stane od 75 pa vse do več kot 1.900 evrov.

Sutomore počitnice Črna gora Jadran

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VELIMIROVICH
29. 06. 2026 21.33
Samo Grčija kaka umazana Črna Gora in Hrvaška fuj
Odgovori
-1
0 1
Antena
29. 06. 2026 21.24
Dubaj je cenejsi kot hrvaska
Odgovori
+7
7 0
kakorkoliže
29. 06. 2026 21.21
Zaradi ponorelih cen je letos na hrvaški obali bistveno manj turistov, predsvsem nemških.
Odgovori
+4
4 0
St. Gallen
29. 06. 2026 21.27
S povdarkom nemskih - nizji sloj
Odgovori
-1
0 1
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