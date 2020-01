Za službo na neposeljenem otoku, kjer ni elektrike in tople vode, 23.000 prošenj

"Ponujamo unikatno službo - iščemo par ali dva prijatelja, ki bi vodili tri koče in kavarno. Zagotavljamo nastanitev in hrano." Tako se je glasil oglas, ki sta ga na družbenih medijih pred 10 dnevi objavila Alice Hayes in njen partnerBilly O'Connor.

Irca namreč iščeta dve osebi, ki bi od aprila do oktobra vodili majhno kavarno in tri koče na neposeljenem otoku Great Blasket ob zahodni obali Irske. Hayes in O'Connor pa vsekakor nista pričakovala, da se bo na njuno objavo v le nekaj dneh odzvalo kar 23.000 ljudi.

"Neverjetno je. Skrbelo naju je, da ne bova prejela nobene prijave. Prejšnji teden je bilo veliko zanimanja, v zadnjih dneh pa je odziv nor," je povedal par za lokalne medije. Kot sta dejala, so prijave priromale iz vsega sveta, med drugim tudi iz Irana, Argentine, Finske in Mehike. Najini telefoni nenehno zvonijo, sta še povedala.