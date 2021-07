Svarila pred hudim vročinskim valom v Grčiji, ohladilo se ne bo niti ponoči

Grčija se pripravlja na hud vročinski val, saj se bodo od 27. julija dalje temperature čez dan dvignile tudi do 44 stopinj Celzija, ponoči pa predvidoma ne bodo padle pod 30 stopinj. Grški meteorologi in civilna zaščita svarijo pred posledicami vročine, ki bo predvidoma vztrajala vse do 8. avgusta. Medtem se na Sardiniji še vedno borijo z gozdnimi požari. Evakuirali so 900 oseb.

Grški meteorologi in civilna zaščita že svarijo pred posledicami vročine. Grške oblasti svarijo pred vročino, saj je za telo zelo naporno, če se ozračje ne ohladi niti ponoči. Dlje kot vztraja ekstremna vročina, bolj nevarno je to za zdravje. Ker poleg vročine in suše napovedujejo tudi močan veter, obstaja tudi nevarnost požarov. Grčija je v preteklosti doživela več hujših vročinskih valov. V podobnem vročinskem valu leta 1987 je po ocenah umrlo 4000 ljudi, saj takrat klimatske naprave še niso bile tako razširjene, razgreta stanovanja v mestih pa so bila nevarna predvsem za starejše. Med vročinskim valom leta 2007, ki ga je spremljal še močan veter, so požari uničili velik del polotoka Peloponez, terjali pa so tudi več deset življenj. Po Sardiniji pustošijo gozdni požari Pobesneli gozdni požari na osrednjem delu italijanskega otoka Sardinija pa so k evakuaciji prisilili 900 oseb. Ogenj namreč ogroža nekatera stanovanjska območja, druga pa je zajel gost dim, poroča AP News. Za zdaj sicer ne poročajo o smrtnih žrtvah ali poškodbah. Ogenj pustoši pri Barceloni in na Sardiniji Francija in Grčija sta za pomoč pri gašenju požarov že poslali svoja letala. Gasilci so se vso noč borili, da bi zamejili požar v bližini mesta Montiferro, zaradi katerega so konec tedna evakuirali okoli 400 prebivalcev. Požare, ki so izbruhnili čez vikend, je razširil južni veter.