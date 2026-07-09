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Svarila pred snemanjem otrok na plažah: storilci so zelo premeteni

Zagreb, 09. 07. 2026 10.56 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA
Otroci na plaži

Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ tovrstnih primerov so zaznali poleti. Storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let. Gole otroke snemajo na plažah in drugih kopališčih, so v sredo opozorili predstavniki pristojnih služb.

Polne hrvaške plaže
Polne hrvaške plaže
FOTO: Bobo Pixsell

Hrvaška policija beleži porast kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo zlasti med turistično sezono, je v sredo med predstavitvijo nacionalne kampanje Najboljše otroške kopalke so tiste, ki se nosijo povedala Anita Gračan iz urada glavnega direktorja hrvaške policije, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Predsednik hrvaškega Centra za pogrešane in zlorabljene otroke Tomislav Ramljak je izpostavil, da se je število tovrstnih kaznivih dejanj v zadnjih letih povečalo za 300 odstotkov.

Zaradi tehnološkega napredka je skrite kamere danes po njegovih besedah vse težje odkriti. Policija jih je doslej našla skrite v sončnih očalih, hladilnih torbah, vžigalnikih, brisačah, pisalih in nahrbtnikih.

Hrvaška policija je ravno v sredo poročala o novem primeru snemanja otrok, ki se je zgodil v ponedeljek na plaži v Istri. Prijeli so 66-letnega nemškega državljana, ki je v turističnem objektu z mobilnim telefonom na skrivaj snemal gole otroke. Pri tem ga je zalotil varnostnik.

Kampanja Najboljše otroške kopalke so tiste, ki se nosijo je namenjena zaščiti zasebnosti in varnosti otrok v poletnih mesecih. Z njo želijo pristojni javnost opozoriti na pomen odgovornega ravnanja odraslih na plažah, bazenih, kopališčih in v turističnih objektih, zlasti pri fotografiranju, snemanju in deljenju posnetkov oziroma vsebin otrok na spletu.

Policija je starše ob tem znova pozvala, naj bodo pozorni na osebe, ki se sumljivo vedejo ali skušajo navezati stik z otroki, ob takšnem ravnanju pa naj takoj obvestijo policijo ali varnostnike.

Hrvaška zloraba otrok policija plaže varnost

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KOMENTARJI2

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Jak Tobim
09. 07. 2026 12.24
Nori svet - nas so starši slačili dokler sam nisi enkrat pozneje v vrtcu zahteval kopalk. ni bilo, da bi okoli videl tiste, ki jih to privede v noro pamet in v otroku vidijo kaj drugega kot je, otroka. na plaže in bazene in.. brez kamer in telefonov, očitno bo to treba?
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