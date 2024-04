Svarilo iz Rusije: Zaradi odločitve ZDA bo umrlo še več Ukrajincev

"Kar zadeva Tajvan, pa gre za neposredno vmešavanje v kitajske notranje zadeve. V povezavi z Izraelom je to pot v eskalacijo in povečanja napetosti v regiji brez primere ," je dodala.

"Kar zadeva predlog zakona o prodaji ruskega premoženja, pa moramo še urediti podrobnosti. V vsakem primeru, dokler gre za zaseg našega premoženja, bo to povzročilo nepopravljivo škodo ugledu ZDA in prestrašil vlagatelje v tej državi," je še napovedal. ZDA bodo po njegovih besedah morale odgovarjati za to. Izrekel je srhljivo opozorilo, da bo Rusija "ukrepala na način, ki bo najbolj ustrezal našim interesom".

"Odločitev o pomoči Ukrajini je bila pričakovana in predvidljiva. To bo naredilo Združene države Amerike še bogatejše, vendar bo še bolj uničilo Ukrajino," je po poročanju agencije Reuters sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov . " Zaradi režima v Kijevu bo umrlo še več Ukrajincev ," je posvaril.

Biden: Kongresniki obeh strank so stopili skupaj in odgovorili na klic zgodovine

Predlog zakona o pomoči Izraelu je dobil 366 glasov podpore, proti pa je glasovalo 58 poslancev, večinoma demokratov, ki želijo takojšnje premirje v Gazi, poroča CNN. Za pomoč Ukrajini je glasovalo 311 poslancev, proti pa 112, večinoma republikancev. Najmanj sporen je bil predlog zakona za pomoč indo-pacifiški regiji, ki je dobil 385 glasov podpore, proti pa je glasovalo le 34 poslancev.

"Kongresniki obeh strank so danes glasovali v interesu naše nacionalne varnosti in poslali jasno sporočilo o moči ameriškega vodstva na svetovnem odru. V ključnem trenutku so stopili skupaj in odgovorili na klic zgodovine," je sporočil predsednik Biden in se zahvalil vsem, ki so pri tem sodelovali.

Na potrditev pomoči Ukrajini sta se nemudoma odzvala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zelenski je sporočil: "Hvala Amerika", dodal, da bo ta denar pomagal rešiti življenja. Izrazil je upanje, da bosta senat in predsednik Biden hitro ukrepala za dokončno potrditev. Stoltenberg pa je sporočil, da bosta zaradi potrjenih sredstev varnejši tako Evropa kot tudi ZDA, ker Ukrajina uporablja orožje zveze Nato za uničevanje ruskih bojnih zmogljivosti.

"Ameriški kongres je pravkar z veliko večino sprejel zelo cenjen zakon o pomoči, ki izraža močno dvostrankarsko podporo Izraelu in brani zahodno civilizacijo. Hvala, prijatelji! Hvala, Amerika!" je v objavi na omrežju X zapisal izraelski premier Benjamin Netanjahu.