Svarilo Pjongjangu glede jedrskih poskusov

Dodal je, da so se vse tri države strinjale, da je potreben močan odziv brez primere, v kolikor bi Severna Koreja izvedla nov jedrski poskus. Ta bi bil že sedmi po vrsti in prvi po letu 2017, na kar sta v zadnjih mesecih večkrat opozorila tako Seul kot Washington.

"Dogovorili smo se, da bomo še naprej krepili sodelovanje, da bi Severna Koreja nemudoma prenehala z nezakonitimi dejavnostmi in se vrnila k pogovorom o denuklearizaciji," je po srečanju dejal južnokorejski namestnik zunanjega ministra Cho Hyun-dong .

Po pogovorih v Tokiu so namestniki zunanjih ministrov treh držav izjavili, da bodo v luči severnokorejskih preizkusov orožja v zadnjih tednih okrepili odvračalna prizadevanja v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih tednih je vojska Pjongjanga izvedla več preizkusov orožja in izstrelila več raket, med drugim balističnih in manevrirnih, ki bi lahko prenašale jedrsko orožje. Ena od raket je prejšnji mesec preletela Japonsko, severnokorejske oblasti pa so zatrdile, da je šlo za taktične jedrske vaje.

"Vse to ravnanje je nepremišljeno in globoko destabilizirajoče," je dejala namestnica ameriškega državnega sekretarja Wendy Sherman in Severno Korejo pozvala, naj se "vzdrži nadaljnjih provokacij".

Trojica namestnikov ministrov se je v japonski prestolnici sicer pogovarjala tudi o številnih drugih vprašanjih, vključno z vojno v Ukrajini, Kitajsko in Tajvanom, še navaja AFP.