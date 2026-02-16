Šved naj bi se okoriščal s prostitucijo svoje žene

Tožilka Ida Annerstedt je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila, da je moškega policiji prijavila žena in da je v priporu od pridržanja. "Osumljen je, da je omogočal ali imel finančno korist od prodaje spolnih storitev oškodovanke," je povedala. Na Švedskem je namreč kriminalizirano plačati za spolni odnos, ne pa tudi prodajati spolne usluge.

Tožilka je potrdila, da policija išče druge osumljence, ni pa se izrekla o tem, ali je bila žena osumljenega v spolno delo prisiljena ali ne. Po njenih navedbah je policija identificirala 120 posameznikov, ki jih sumi plačevanja za spolne usluge, a jih verjetno v okviru preiskave glavnega osumljenca ne bodo vseh preiskovali, lahko pa da bodo zoper njih uvedli dodatne preiskave, navaja AFP. Annerstedt je povedala, da pričakuje, da bo 13. marca vložila obtožnico.