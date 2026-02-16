Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Šved naj bi se okoriščal s prostitucijo svoje žene

Stockholm, 16. 02. 2026 17.15 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
N.V. STA
Samota

Švedska policija je oktobra lani pridržala Šveda, ki ga sumijo, da je med januarjem 2022 in pridržanjem pomagal več kot sto moškim, da so plačali za spolni odnos z njegovo ženo. Ker švedska zakonodaja ne prepoveduje prodaje spolnih uslug, je osumljen zgolj okoriščanja na račun žene.

Tožilka Ida Annerstedt je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila, da je moškega policiji prijavila žena in da je v priporu od pridržanja. "Osumljen je, da je omogočal ali imel finančno korist od prodaje spolnih storitev oškodovanke," je povedala. Na Švedskem je namreč kriminalizirano plačati za spolni odnos, ne pa tudi prodajati spolne usluge.

Tožilka je potrdila, da policija išče druge osumljence, ni pa se izrekla o tem, ali je bila žena osumljenega v spolno delo prisiljena ali ne. Po njenih navedbah je policija identificirala 120 posameznikov, ki jih sumi plačevanja za spolne usluge, a jih verjetno v okviru preiskave glavnega osumljenca ne bodo vseh preiskovali, lahko pa da bodo zoper njih uvedli dodatne preiskave, navaja AFP. Annerstedt je povedala, da pričakuje, da bo 13. marca vložila obtožnico.

Spolno izkoriščanje (slika je simbolična)
Spolno izkoriščanje (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Švedska javna radiotelevizija je poročala, da je bil osumljeni, ki domnevno kaznivo dejanje sicer zanika, že obsojen več kaznivih dejanj, vključno z nasiljem.

Podoben primer se je nedavno zgodil tudi v Franciji. 72-letnega Dominiqua Pelicota so decembra leta 2024 obsodili na 20 let zapora, ker je svojo prav tako 72-letno ženo Gisele več let omamljal, da bi jo lahko posilil in predal več deset tujcem na njunem domu v kraju Mazan na jugu Francije. Na od tri do 15 let zapora je sodišče obsodilo tudi 50 moških, starih od 27 do 74 let, ki so jo omamljeno posiljevali. Pelicot je na sojenju zlorabe priznal. Dogajale so se skoraj desetletje, preden so prišle na dan leta 2020.

Preberi še Gisele: Zvečer pripeljal posiljevalce, zjutraj z mano zajtrkoval
švedska prostitucija izkoriščanje nasilje

Na dnu Michiganskega jezera našli razbitino 'izgubljenega' luksuznega parnika

Zaradi smernic, ki odvračajo od uživanja mesa, NSi za nujno sejo

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TITO50
16. 02. 2026 18.26
Družinska firma.
Odgovori
0 0
galeon
16. 02. 2026 18.00
Rudi pri nas ni prepovedano.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
To lepotico ljubi Robert Hrgota
To lepotico ljubi Robert Hrgota
vizita
Portal
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534