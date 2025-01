Šved umrl, potem ko so ga zavrnili v kar 21 bolnišnicah

64-letni Šved je umrl v Južni Koreji, potem ko mu je kar 21 bolnišnic zavrnilo pomoč. Tako naj bi se odločile, ker jih je skrbelo, da ne bodo dobile plačila za drago operacijo, poroča Euronews. Za moškega, ki je trpel za hudo obliko nekroze oziroma odmiranja tkiva, je bila na koncu usodna sepsa.

Moški je v Južno Korejo prispel aprila lani, zaradi posedovanja drog pa mu nato niso dovolili zapustiti države. Na prvem sojenju je bil sicer oproščen, a se je druga stran pritožila, zato še vedno ni mogel domov. Decembra je nato švedsko veleposlaništvo zanj zahtevalo policijsko spremstvo v bolnišnico, saj se je njegovo zdravje močno poslabšalo.

Dodelili so mu policijskega poročnika Arona Parka, ki si takrat najbrž niti predstavljal ni, kaj ga čaka. Poklical je kar 21 bolnišnic in bil povsod zavrnjen, šele po sedmih dneh je našel eno, ki je bila pripravljena priskočiti na pomoč. Šveda so operirali v bolnišnici Hjuksin Seongmo, skoraj 90 kilometrov oddaljeni od Seula.

Park je v intervjuju za korejski časopis Hankook Ilbo opisal, kako je potekalo iskanje, in izrazil hvaležnost omenjeni bolnišnici, ki, kot je dejal, ne obrača hrbta socialno šibkim. Iz svojega sklada so tudi prispevali 10.000 evrov za operacijo, medtem ko je 5340 evrov plačalo švedsko veleposlaništvo. Bolnikova sestra naj bi plačilo odklonila, še piše Euronews.

Operacija je sicer uspela, a so žal sledili zapleti. Pacient je štiri dni pozneje, 16. decembra, umrl.