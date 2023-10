Švedi z letom 2025 zapirajo del prestolnice za bencinarje in dizle

Švedska prestolnica Stockholm bo postala prva prestolnica, ki bo iz ulic v središču mesta umaknila vse avtomobile na bencinski in dizelski pogon. In razloga za to sta dva: prvič, ker bodo s tem zmanjšali hrup, drugič pa zato, ker bodo s tem pripomogli k čistejšemu zraku v mestu, kjer živi več kot 1,7 milijona prebivalcev. Prepoved bo v veljavo stopila z začetkom leta 2025, od takrat pa vozila z dizlom in bencinom ne bodo več smela zapeljati na 20 ulic, kjer se sicer nahajajo predvsem trgovine in banke. Iz prepovedi bodo zavzeta vozila na električni pogon, piše Guardian.

Pri določitvi območja prepovedi so se v mestnem svetu osredotočili predvsem na število pešcev in kolesarjev, ki se dnevno prehajajo po ulicah. Prav tako se na 20 ulicah, ki jih zajema napovedana omejitev "nahajajo predvsem podjetja, ki so usmerjena v bolj prijazno prihodnost," je utemeljil podžupan za promet Lars Stromgren