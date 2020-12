Švedinjo oprostili suma dolgoletnega zadrževanja sina v ujetništvu

Žensko so zaradi suma, da je več desetletij v prisilni izolaciji zadrževala svojega sina, aretirali ta teden. Sina naj bi pred dnevi v popolnoma zanemarjenem stanovanju našla njegova sestra, potem ko je morala njuna mati v bolnišnico. Bil je podhranjen, z odprtimi ranami na nogah, skoraj brez zob in je težko govoril. Prepeljali so ga v bolnišnici, kjer so ga operirali, zdravniki pa so o njegovem stanju obvestili policijo.

Kot je dejala po poročanju švedskih medijev, je njena mati njenega brata izpisala iz šole, ko je bil star 12 let ter ga za 28 let odrezala od sveta.

70-letnico so zaradi suma prisilnega odvzema prostosti in hudih telesnih poškodb pridržali in proti njej uvedli preiskavo, v sredo pa so jo izpustili. Ženska očitke zavrača.

"Nismo našli nobenih znakov, da je bil zaprt v stanovanje, zvezan ali da mu je bilo onemogočeno, da bi odšel. Prav tako ni znakov o prostorih, kjer bi lahko bil zaprt," je dejala tožilka Emma Olson. "Tudi moški je sam povedal, da bi lahko zapustil stanovanje, če bi želel," je dodala. Povedala je še, da so ga priče občasno videle zunaj stanovanja. Tudi zdravstvene preiskave po njenih besedah niso pokazale, da bi šlo za nasilje.

Povedala je še, da primer preiskujejo pristojne službe za socialno delo, še posebej navedbe, da je bil pred leti izpisan iz šole.

Družba mora zdaj pomagati temu moškemu in tudi tej ženski, ter zagotoviti, da se takšne stvari ne bodo več dogajale, je poudarila.