Švedska babica s kolesom v Egipt: prekolesarila 8000 kilometrov

"Upala sem, da bom lahko poslala sporočilo pomembnim ljudem," je ob robu konference povedala Hildebrandtova, ki je v štirih mesecih prekolesarila 8000 kilometrov po Evropi in državah Bližnjega vzhoda, preden je prispela v egiptovsko letoviško mesto Šarm el Šejk, kjer predstavniki skoraj 200 držav razpravljajo o podnebnih izzivih zlasti v državah v razvoju, pridružili pa so se jim tudi mnogi svetovni voditelji.

"Moja dolga pot ni bila vselej lahka, a moje sporočilo svetovnim voditeljem je, da ni nujno, da je vedno lahko, vendar pa morajo biti tudi sposobni sprejemati odločitve, ki so neprijetne," je dejala Hildebrandtova za tuje medije ob prihodu v Šarm el Šejk.

Lani prevozila 2500 kilometrov do podnebne konference v škotskem Glasgowu

V nemškem Kasslu rojena mati štirih otrok in babica dveh vnukov, ki že vrsto let živi na Švedskem, je na pot krenila 1. julija iz Katrineholma jugozahodno od Stockholma. S svojim roza kolesom z električnim motorjem, ki ga je poimenovala Miss Piggy, je prevozila Nemčijo, Francijo, Švico, Madžarsko, Hrvaško, Bolgarijo in Turčijo, od tam pa je nato s trajektom prispela v Libanon in pot med drugim nadaljevala v Jordanijo, preden se je na zadnji etapi svoje poti s trajektom odpravila do Egipta.

Njeno potovanje ni bilo vselej brez težav. Na poti se ji je pokvarilo kolo, včasih je štopala, da bi se izognila visokim hribom. Hildebrandtova je na Miss Piggy med drugim prekolesarila tudi od vojne razdejano Sirijo s pomočjo posebnega vodiča, je povedala za novičarski spletni portal TT.