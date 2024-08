Za slavo in status: tolpe na spletu objavljajo kriminalna 'dela', novačijo 12-letnike

Od naslednjega tedna bodo imeli policisti iz južne Švedske bazo v danski prestolnici Köbenhavn, danski policisti pa so se medtem že pridružili švedski bazi v mestu Malmö.

Do dogovora o novem čezmejnem sodelovanju je prišlo po vrsti hudih incidentov v zadnjem mesecu. Med drugim je prišlo tudi do streljanja, v katerem je umrlo več ljudi, policisti pa so mlade priprli tudi zaradi posedovanja orožja, med drugim so pri njih našli ročne granate. V incidente so bili vpleteni osumljenci iz sosednje Švedske, poroča The Guardian.

Švedska policija je sporočila, da danske tolpe na družbenih omrežjih novačijo otroke, stare tudi komaj 12 let in jih skušajo prepričati, da z avtomobilom ali javnim prevozom prečkajo mejo in zagrešijo kazniva dejanja.

Prejšnji mesec je bil 16-letnik iz Švedske aretiran zaradi suma poskusa umora v povezavi s streljanjem na Blågårds Plads, mirnem trgu v soseski Nørrebro v Köbenhavnu. Ta teden so v Tingbjergu v Köbenhavnu aretirali 25-letnega Šveda, ki je nosil dve ročni granati.