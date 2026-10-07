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Švedska krepi vzhodno krilo Nata, na Poljsko prihajajo sistemi Patriot

Varšava, 07. 10. 2026 10.03 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
N.V.
Sistem zračne obrambe v Rzeszów-Jasionki

Švedska bo na logistično vozlišče Rzeszów-Jasionka poslala sisteme zračne obrambe Patriot in okoli 100 vojakov, ki bodo varovali to vozlišče, prek katerega poteka dobava pomoči Ukrajini. Misija bo trajala sedem mesecev, Švedska pa bo v bistvu prevzela naloge, ki jih trenutno opravlja Nizozemska.

Švedski premier Ulf Kristersson je napovedal, da bo švedski polk odgovoren za zaščito vozlišča pred zračnimi grožnjami, vključno z droni in raketami.

Poveljnica švedskega polka zračne obrambe, polkovnica Sofia Westermark, je operacijo opisala kot najbolj kompleksno misijo, ki jo je Švedska izvedla od vstopa v zvezo Nato. Poudarila je, da je območje izpostavljeno grožnjam tako iz zraka kot s kopnega, poroča Euronews.

Sistem zračne obrambe v Rzeszów-Jasionki
Sistem zračne obrambe v Rzeszów-Jasionki
FOTO: AP

To logistično vozlišče je izjemno pomembno. Gre za eno ključnih tranzitnih središč za mednarodno vojaško in civilno pomoč Ukrajini. Po navedbah švedskih oblasti skozi letališče na vzhodu Poljske vsak mesec prepeljejo okoli 18.000 ton opreme. Skupno več kot 80 odstotkov vojaške pomoči, poslane Ukrajini, potuje prek Poljske.

Poljski podpredsednik vlade in obrambni minister Wadysaw Kosiniak-Kamysz je pozdravil odločitev Švedske, da na Poljsko pošlje sisteme Patriot. Obenem se je zahvalil Nizozemski za dosedanjo podporo Poljski in vzhodnemu krilu Nata.

Švedska krepi vojaško prisotnost na Poljskem

Namestitev sistemov Patriot bo še en element vse večje zavezanosti Švedske varnosti Poljske in vzhodnega krila Nata. Od začetka oktobra švedska bojna letala Gripen sodelujejo v Natovi misiji za zaščito poljskega zračnega prostora, njihova naloga pa vključuje tudi pomoč pri varovanju logističnih poti, po katerih se pomoč prepeljuje v Ukrajino.

Kot pravijo gre za odziv na vse večje grožnje evropski varnosti in vse pogostejše kršitve zračnega prostora držav članic Nata. Eden najpomembnejših vidikov teh prizadevanj je prav zaščita infrastrukture v Rzeszów-Jasionki. Trenutno jo med drugim varujejo nizozemski sistemi Patriot, poljski sistem zračne obrambe kratkega dosega Maa Narew in sistemi iLauncher, oboroženi z raketami CAMM.

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švedska patriot poljska nato

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KOMENTARJI20

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Divji petelin
07. 10. 2026 11.21
Ja, Švedska, njena spodnja polovica postaja black migrant problem...skartka, te Patriote bodo počasi lahko uporabili za lokacije t.im. nedostopnih con v večjih mestih, ker dnevna policija tja ne vstopa več; torej naj se tile švedeki brigajo za svoje ljudstvo, pravo ne pa za ukrote...
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+1
1 0
exeskim
07. 10. 2026 11.05
Upam, da Rusi tole vozlišče zavozlajo za vedno.
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+2
2 0
lakala28
07. 10. 2026 11.04
Kdo je tu nor? kramp je Zelenskemu povedal, da nimajo raket, ker jih sami potrebujejo. Od kod sedaj rakete za Poljsko? Očitno so krampovi hoteli v Moskvi bolj pomembni kot obrambe Kijeva in Ukrajine. Dober razlog zakaj še ni miru v Ukrajini in zakaj putler noče niti slišati o pogajanjih.
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-1
0 1
Cmrlj3
07. 10. 2026 11.07
A misliš, da Poljaki in Švedi nimajo svojih zalog teh raket?
Odgovori
-1
0 1
Pajo_36
07. 10. 2026 11.01
A da bi se pa kaj dol vsedl pa to, pa kej spogajal, pa takele, to pa kljub mega diplomatskim mašinerijam in na tisoče ljudem, ki so zaposleni z našega denarja, se pravi denarja davkoplačevalca, to pa ne bi šlo? Geneza vojne 4 leta še ni končana? Trump desen, Ursula desna, Putin desen, evo nam, bravo.
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+1
2 1
Animal_Pump
07. 10. 2026 10.53
Ljubitelji vzhoda spet jokajo, da se provocira uboge ruse. Ne se sekirat...to je samo obrambno oboroževanje. Če bodo rusi ostali za svojimi mejami....ne bo nobenega problema. Če bodo pa bezljali izven svojih meja...je pa logično, da jih ne bo nihče gledal. Aja...pa spodaj eden grozi z neko atomsko vojno. Ne se sekirat...nič ne bo. Rusi dobro vedo, da če pritisnejo gumb....da bodo dobili nazaj drugi gumb. Niso edini z jedrskim orozjem. Obrambe pa tud nimajo ...glede na to, da se jim ukrajinski droni prosto vozijo po celi rusiji...in zaletavajo v rafinerije....nimajo šans. Tako da....nic ne bo z atomsko vojno.
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-4
2 6
SpamEx
07. 10. 2026 10.50
a to vabe nastavljajo?
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-1
1 2
mario7
07. 10. 2026 10.44
Priznajmo. Putin ima dobre živce ,da prenaša vse provokacije.
Odgovori
-2
4 6
lakala28
07. 10. 2026 11.05
Še posebej, ker so ga Ukrajinci napadli, a ne?
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-2
0 2
Cmrlj3
07. 10. 2026 11.08
To veš, da je to protizračna obramba, ne? S tem se ne da napadati, to so sistemi za obrambo pred Rusi. To ni nobena provokacija.
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-1
0 1
Wolfman
07. 10. 2026 10.38
Če se boste paranojični evropejci hoteli vojaško igrati z Rusijo,m potem se ta trenutek pripravite na atomsko zimo.
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-2
4 6
Rudar
07. 10. 2026 10.43
Paranoični evropejci niso nikogar napadli. Tvoji bratje rusi pa marsikoga.
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+3
7 4
lakala28
07. 10. 2026 11.06
Pa tudi Poljske ne bi prvič. Ste pozabili?
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-1
0 1
300 let do specialista
07. 10. 2026 10.37
Spet provocirajo naši "miroljubi", ki pa Vlad poči pa spet agresor...pravi ste.
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-1
4 5
Rudar
07. 10. 2026 10.43
A če se braniš nisi miroljub?
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+1
4 3
Animal_Pump
07. 10. 2026 10.45
Noben ne provocira...samo obrambno se obrozuje evropa...za vsak slucaj. Če je to provokacija za tistega, ki se stalno oborozuje za napade in grozi z jedrsko vojno provokacija...pol je nekaj narobe z njim...ali vami.
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+2
3 1
the kop
07. 10. 2026 10.28
Bodo morali Rusi ponoviti Poltavo?
Odgovori
+1
3 2
tom74
07. 10. 2026 10.28
18 000 ton = evropska vojna
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+1
2 1
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