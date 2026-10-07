Švedska krepi vzhodno krilo Nata, na Poljsko prihajajo sistemi Patriot

Švedski premier Ulf Kristersson je napovedal, da bo švedski polk odgovoren za zaščito vozlišča pred zračnimi grožnjami, vključno z droni in raketami.
Poveljnica švedskega polka zračne obrambe, polkovnica Sofia Westermark, je operacijo opisala kot najbolj kompleksno misijo, ki jo je Švedska izvedla od vstopa v zvezo Nato. Poudarila je, da je območje izpostavljeno grožnjam tako iz zraka kot s kopnega, poroča Euronews.
To logistično vozlišče je izjemno pomembno. Gre za eno ključnih tranzitnih središč za mednarodno vojaško in civilno pomoč Ukrajini. Po navedbah švedskih oblasti skozi letališče na vzhodu Poljske vsak mesec prepeljejo okoli 18.000 ton opreme. Skupno več kot 80 odstotkov vojaške pomoči, poslane Ukrajini, potuje prek Poljske.
Poljski podpredsednik vlade in obrambni minister Wadysaw Kosiniak-Kamysz je pozdravil odločitev Švedske, da na Poljsko pošlje sisteme Patriot. Obenem se je zahvalil Nizozemski za dosedanjo podporo Poljski in vzhodnemu krilu Nata.
Švedska krepi vojaško prisotnost na Poljskem
Namestitev sistemov Patriot bo še en element vse večje zavezanosti Švedske varnosti Poljske in vzhodnega krila Nata. Od začetka oktobra švedska bojna letala Gripen sodelujejo v Natovi misiji za zaščito poljskega zračnega prostora, njihova naloga pa vključuje tudi pomoč pri varovanju logističnih poti, po katerih se pomoč prepeljuje v Ukrajino.
Kot pravijo gre za odziv na vse večje grožnje evropski varnosti in vse pogostejše kršitve zračnega prostora držav članic Nata. Eden najpomembnejših vidikov teh prizadevanj je prav zaščita infrastrukture v Rzeszów-Jasionki. Trenutno jo med drugim varujejo nizozemski sistemi Patriot, poljski sistem zračne obrambe kratkega dosega Maa Narew in sistemi iLauncher, oboroženi z raketami CAMM.
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