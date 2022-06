Švedska manekenka na hrvaškem nenaseljenem otoku gojila zelenjavo in kokoši

Več kot mesec dni je na nenaseljenem otoku Jaz pri Rogoznici na Hrvaškem bivala švedska manekenka Isabella Lindblom. Njeno bivanje je kar nekaj nejevolje povzročilo okoliškim prebivalcem in ostalim obiskovalcem. Švedinja je namreč vsakega, ki se je otoku približal, nahrulila in napodila. Na otoku je spala v mreži, gojila je tudi kokoši. Nenavadnemu vedenju so konec naredili hrvaški organi pregona, ki so ji ukazali, da mora otok, na katerem je bivala nezakonito, zapustiti v 24 urah. Otok je tako zopet brez prebivalcev in novinarji hrvaškega RTL-a so na otoku preverili, kako si je življenje v naravi v preteklem mesecu uredila Švedinja.

Bližnji prebivalci se otoku niso mogli približati, ker je Švedinja nanje kričala in jih odganjala. Na otok je spustila le osebe, ki so ji v zameno za plačilo, pripeljali blago, ki si ga je zaželela. Najprej je spala kar na tleh, nato si je za nekoliko več udobja zaželela šotor. Okoliški prebivalci so bili nad dogajanjem ogorčeni in razočarani, da pristojni niso ustrezno ukrepali. V torek je nato Slobodna Dalmacija poročala, da Švedinje na otoku ni več. Kot je pojasnila županja Rogoznice Anita Živković, je policija po prejeti prijavi večkrat obiskala otok in Švedinjo oglobila ter ji ji dodelila 24 ur, da zapusti otok.

Na "kraj zločina" sta se danes odpravila novinarka in snemalec hrvaškega RTL-a Nikolina Radič in Ivan Stipčević. Na otoku sta našla stvari, ki jih je Švedinja tam pustila. Od ležalnikov, kovčka, pripomočkov za pripravo hrano do vzglavnikov in sodov za vodo. Očitno je želela Švedinja na otoku ostati dlje časa, saj so našli tudi posejano zelenjavo in kokoši.

