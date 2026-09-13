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Švedska na razpotju: bodo skrajno desni prvič vstopili v vlado?

Stockholm, 13. 09. 2026 10.35 pred eno minuto 4 min branja 12

Avtor:
K.H.
Volitve na Švedskem

Na Švedskem potekajo ene najbolj negotovih parlamentarnih volitev v zadnjih desetletjih. Po zadnjih anketah je razlika med levim in desnim političnim blokom praktično statistična napaka. To pomeni, da bi lahko skrajno desni Švedski demokrati prvič sestavljali vlado. Kampanja se je sicer vrtela predvsem okoli vprašanj priseljevanja, zdravstva, socialnega varstva in varnosti. To so sicer prve volitve, odkar je Švedska pred dvema letoma postala članica zveze Nato.

Švedi danes volijo 349 poslancev parlamenta. Javnomnenjske ankete sicer napovedujejo zmago levosredinske opozicije s Socialdemokrati na čelu, ki jih vodi nekdanja premierka Magdalena Andersson. A desni vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je v zadnjih tednih uspelo zmanjšati razkorak. Zadnja raziskava Ipsosa je levosredinski koaliciji napovedovala zgolj 0,3 odstotne točke prednosti oziroma le en poslanski mandat več, je poročal The Guardian

Ankete napovedujejo, da bi največ glasov – 28 odstotkov – lahko dobili Socialdemokrati, na drugo mesto pa so se z napovedanimi 20 odstotki glasov povzpeli nacionalistični Švedski demokrati, ki podpirajo vladajočo koalicijo premierja Kristerssona. Njegovi desnosredinski Zmerni stranki (Moderati) medtem ankete napovedujejo okrog 17 odstotkov glasov. Glede na projekcije bi se lahko v parlament uvrstilo še do pet manjših strank: po približno osem odstotkov glasov si obetajo stranke Levica, Zeleni in Sredina. V primeru zmage leve sredine bi sicer lahko sledila težavna pogajanja o oblikovanju koalicije, saj se stališča strank pri številnih vprašanjih močno razhajajo.

Socialdemokrati, Levica, Zeleni in Sredina, ki sestavljajo levi blok, bi lahko glede na zadnje raziskave dobili med 49,3 in 50,8 odstotka glasov, podpora trenutni desni koaliciji skupaj s Švedskimi demokrati pa niha med 47,6 in 49 odstotki, sta poročala švedska časnika Aftonbladet in Dagens Nyheter.

Od političnih izobčencev do kandidatov za ministre

Stranka Švedski demokrati ima neonacistične korenine, vodi pa jo 47-letni Jimmie Akesson. Še pred nekaj leti je za večino švedskih političnih strank bila nesprejemljiv partner. Po volitvah leta 2022 pa je Kristersson prelomil dolgoletni politični tabu in z njimi sklenil dogovor, ki mu je omogočil oblikovanje vlade. Čeprav stranka uradno ni bila del vladnega kabineta, je pomembno vplivala na vladne politike, predvsem na področju priseljevanja in boja proti kriminalu. Tokrat Kristersson ne skriva, da bi Švedskim demokratom v primeru zmage ponudil tudi ministrska mesta.

Volitve spremljajo z veliko pozornostjo tudi drugod po Evropi. Potekajo namreč v času, ko skrajno desne in populistične stranke krepijo svoj položaj v številnih evropskih državah. Morebiten vstop Švedskih demokratov v vlado bi pomenil nov pomemben mejnik za evropsko desnico.

Na Švedskem hkrati s parlamentarnimi danes potekajo tudi regionalne in občinske volitve. Volišča so se odprla ob 8. uri, zaprla pa se bodo ob 20. uri.

Priseljevanje, zdravstvo, kriminal in dražje življenje

Ena ključnih tem predvolilne kampanje je bilo vprašanje priseljevanja. Švedska je med begunsko krizo leta 2015 sprejela približno 163.000 prosilcev za azil, kar je bil največji letni priliv v zgodovini države in eden največjih v Evropski uniji glede na število prebivalcev, je spomnila Al Jazeera. Od takrat je država migracijsko politiko močno zaostrila, razprava pa danes ne poteka več toliko o tem, ali bi morali priseljevanje omejiti, pač pa, kako zagotoviti uspešno integracijo priseljencev.

Poleg migracij volivce najbolj skrbijo kriminal, zdravstvo in naraščanje življenjskih stroškov. Švedska se je v zadnjih letih spopadala z valom nasilja kriminalnih združb. Desnica poudarja, da so strožji ukrepi in več pooblastil policiji že prinesli rezultate, saj se je število strelskih obračunov zmanjšalo. Politična levica po drugi strani opozarja, da zgolj represija ne bo dovolj in da so potrebne tudi naložbe v šole, socialne programe in preventivo.

Pomembna tema so tudi zdravstvo in socialne storitve. Socialni demokrati obljubljajo višje davke za najbogatejše in več vlaganj v javne storitve, šole in bolnišnice, medtem ko desnica poudarja nižje davke in gospodarsko rast kot način za financiranje švedske socialne države.

Lahko Švedska izgubi ugled zagovornice človekovih pravic?

Organizacije za človekove pravice opozarjajo, da bi lahko nadaljnja krepitev vpliva Švedskih demokratov še dodatno spremenila podobo države, ki je desetletja veljala za eno najglasnejših zagovornic človekovih pravic na svetu. Kritiki opozarjajo na zaostrovanje migracijske politike, deportacije mladoletnikov in zmanjševanje zaščite za prosilce za azil.

Tudi če bo zmagala levosredinska koalicija, večjih sprememb na področju migracijske politike sicer ni pričakovati. Socialni demokrati so namreč v zadnjih letih tudi sami zavzeli precej strožja stališča do priseljevanja, kot so jih zagovarjali v preteklosti.

Zakaj so te volitve pomembne tudi za Evropo?

Švedska je od leta 2024 članica zveze Nato, pomembna podpornica Ukrajine in ena najvplivnejših skandinavskih držav. Volitve zato ne bodo vplivale le na notranjo politiko države, temveč tudi na evropske razprave o migracijah, varnosti, človekovih pravicah in prihodnji vlogi skrajne desnice v evropski politiki.

Ker je razlika med blokoma izjemno majhna, se zna zgoditi, da dokončna sestava prihodnje vlade še dolgo ne bo znana. Tudi po preštetih glasovih bi lahko sledili tedni političnih pogajanj, ki bodo odločili, ali bo Švedska krenila bolj na levo ali pa bo prvič v zgodovini odprla vladna vrata skrajni desnici.

Izide vzporednih volitev je pričakovati kmalu po zaprtju volišč, prve uradne izide pa okrog 23. ure.

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KOMENTARJI12

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Teleport
13. 09. 2026 11.51
Spet skrajna? Zakaj stranke Levica ne imenujete skrajna?
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-1
0 1
Barbato43
13. 09. 2026 11.49
Gotovi ste levi za dolgo casa po vseh evropi..nazalost imamo premalo migrantov in prevec femboysev ki volijo levo ...ampak se vedno premalo
Odgovori
-1
0 1
yolli
13. 09. 2026 11.45
Spet levica ni opravila svojega dela in sedaj straši pred desnico...
Odgovori
+0
1 1
EU Dig. Cenzura
13. 09. 2026 11.44
Narodi so uvidli da levi delajo skodo zato se obraca vse na levo. ampak to jr spet farsa za ljudi, da se jih pomiri da se dogajajo spremembe. Poglejte melonijeva govori za ljudi dela za elito, in nasi delajo enako! Vse je isto samo ljudje se menjajo
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0 0
JApajaDAja
13. 09. 2026 11.41
ko zahtevaš obveznosti pred pravicami si že moteč?
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+1
1 0
zurc
13. 09. 2026 11.33
če v njih ,ki se imajo za levičarje samo podvomiš si že skrajnež?,Se ne bi raje vprašali zakaj čedalje več ljudi misli drugače in njim ne verjame več!To je samozaščita
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+3
3 0
Con-vid 1984
13. 09. 2026 11.20
Že spet nekaj "skrajno" desnega..., mora bit sramota zaposlen v teh globalističnih skretalih kot je tale.
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+5
5 0
Ice_Cat
13. 09. 2026 11.06
Kje je razlagalnik.....da razlozi kaj je skrajno desno
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+7
7 0
buco_konj
13. 09. 2026 10.57
volijo ali bodo naprej brali z desne
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+5
5 0
blue3dragon
13. 09. 2026 10.53
Poglej, poglej, ponovno lahko izrazim svoje mnenje in nisem blokiran
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+4
4 0
JApajaDAja
13. 09. 2026 11.11
si bil tudi ti na "maldivih" ? :-)
Odgovori
+0
1 1
blue3dragon
13. 09. 2026 10.52
Skrajni desni in zmerni levi, klasika
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+6
6 0
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