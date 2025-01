Švedska obalna straža po okvari kabla prestregla bolgarsko ladjo

"Švedska obalna straža je zasledovala ladjo z navodili, naj gre v njihove teritorialne vode, zdaj je ladja zasidrana in poteka preiskava," je za AFP danes povedal Aleksander Kalčev, generalni direktor podjetja Navigation Maritime Bulgare. Hkrati je zanikal vpletenost v kakršnokoli sabotažo.

Švedski premier Ulf Kristersson je pred tem v nedeljo sporočil, da je bil poškodovan najmanj en optični kabel med Latvijo in Švedsko. Škoda je nastala v švedskih vodah na globini 50 metrov. Latvijska mornarica pa je kmalu za tem sporočila, da je identificirala ladjo, ki jo sumi povezanosti z incidentom.

Zveza Nato je sredi januarja napovedala sprožitev misije v Baltskem morju z namenom poostritve nadzora in varnosti na tem območju, potem ko je v zadnjih mesecih prišlo do več poškodb na podmorskih telekomunikacijskih in energetskih kablih. Več strokovnjakov in politikov ob tem prst uperja v Rusijo, češ da gre za sabotaže in hibridno vojno proti Zahodu.

Poškodbe podmorskih kablov so sicer razmeroma pogoste, saj je po podatkih Mednarodnega odbora za zaščito kablov (ICPC) vsako leto zabeleženih od 150 do 200 okvar, ki zahtevajo približno tri popravila kablov na teden. Večina okvar nastane zaradi človeške dejavnosti, kot sta denimo ribolov ali spuščanje sider, nekatere okvare pa so posledica obrabe opreme in naravnih nesreč.