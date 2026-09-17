Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Švedska odločila: opozicijski levi blok uspel s tesno večino

Stockholm, 17. 09. 2026 15.48 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
STA
Magdalene Andersson

Doslej opozicijski levi blok pod vodstvom Socialdemokratov Magdalene Andersson je s tesno večino zmagal na švedskih parlamentarnih volitvah, je po štetju zadnjih glasovnic, ki so prišle po pošti, sporočila švedska volilna komisija. Anderssonova bo v nadaljevanju v želji po sestavi koalicije morala preseči razlike med strankami levega bloka.

Četverica strank v levem bloku - Socialdemokrati, Levica, Zeleni in Sredina - bo po začasnih rezultatih volitev v 349-članskem parlamentu zasedla 176 sedežev oziroma tri več od desnega bloka pod vodstvom trenutnega predsednika vlade Ulfa Kristerssona. Končni izid nedeljskih volitev pričakujejo konec tedna.

59-letna Magdalene Andersson, ki je med letoma 2021 in 2022 vodila Švedsko kot prva premierka, je obljubila, da bo državo popeljala v novo smer. "Švedsko ljudstvo je volilo za novo smer naše države. Glasovalo je za enotnost in proti delitvam. Švedsko ljudstvo je glasovalo za to, da Švedsko premaknemo naprej, in želim uresničiti to novo smer, za katero ste glasovali," je dejala v govoru, objavljenem na družbenih omrežjih.

Da bo poenotila levi blok in sestavila koalicijo, pa bo morala uporabiti vse svoje pogajalske sposobnosti. Morala bo zlasti najti način, kako premostiti razlike med Levico in Sredino.

Magdalene Andersson
Magdalene Andersson
FOTO: AP

Liberalna Sredina je napovedala, da bo nasprotovala vladi, v kateri bi ministrska mesta zasedli predstavniki Levice, pri čemer pa Levica pričakuje ravno to.

Andersson je predhodno sicer izključila možnost sestave vlade, ki bi vključevala Levico, a si želi podpore te stranke v parlamentu.

Kristersson bo spoštoval poskus Anderssonove, da oblikuje vlado

Kristersson je po volitvah dejal, da bo spoštoval poskus Anderssonove, da oblikuje vlado in ji pri tem zaželel vso srečo glede na razlike znotraj levega bloka. Tudi on je izpostavil ravno razhajanja med Levico in Sredino.

Dodal je, da je pripravljen preučiti možnost, da bi med nesocialističnimi strankami poskušal najti parlamentarno večino. Analitiki ocenjujejo, da bi lahko na svojo stran poskušal pridobiti stranko Sredina, ki je včasih pripadala desnemu bloku, a sedaj trdno nasprotuje morebitni vladi s skrajno desno stranko Švedski demokrati.

Trenutni premier iz desnosredinske Zmerne stranke je na družbenem omrežju napovedal odstop s položaja. Objavil je pismo, ki ga je poslal predsedniku parlamenta, v katerem je med drugim napisal: "Sedaj bo predsednik parlamenta vodil nadaljnje korake na poti k oblikovanju nove vlade. Da bi se to delo lahko nemudoma začelo, prosim za razrešitev dolžnosti predsednika vlade."

Parlament bi o novem predsedniku vlade lahko najbolj zgodaj glasoval 29. septembra.

Odločna zagovornica socialne države

Nekdanja premierka Anderssonova sicer velja za odločno zagovornico socialne države, po kateri je znana ta skandinavska država. Po navedbah tujih agencij se na javnomnenjskih raziskavah redno uvršča na vrh lestvic politikov, ki jim javnost najbolj zaupa.

Med volilno kampanjo je med drugim napovedala dvig davkov za banke in na visoke prihodke, da bi okrepila socialno državo, skrajšala čakalne vrste v zdravstvu in družinam, ki težko shajajo, zagotovila pomoč pri plačilu položnic.

A poleg tega se je zavezala, da bo ohranila večino ostrih ukrepov desne vlade na področju kriminala in priseljevanja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
švedska volitve Magdalene Andersson Socialdemokrati

Raketa zadela šolo in ubila 120 otrok: ZN odgovornost pripisujejo ZDA

Dolg seznam varovalk: izključene kamere, starši za krmilom ...

24ur.com Na volitvah na Švedskem rezultat pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca
24ur.com Vzporedne ankete na Švedskem tesno zmago napovedujejo levemu bloku
24ur.com V luči porasta kriminala vzpon skrajne desnice z neonacističnimi koreninami
24ur.com Kristersson s podporo skrajne desnice postal novi švedski premier
24ur.com Švedska premierka priznala poraz na volitvah in napovedala odstop
24ur.com Nova delitev Nemčije na zahod in vzhod, blamaža za Scholzevo koalicijo
24ur.com Zadnja ovira za vstop Švedske v Nato odpravljena, pristop podprla Madžarska
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ijsales
17. 09. 2026 17.00
v bistvu vseeno- švedska je že dolgo zavožena država...
Odgovori
0 0
Teleport
17. 09. 2026 16.54
A ni skrajno levi blok?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Vlak, starodobniki in brezplačne palačinke: izlet, ki bo navdušil vso družino
Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica
Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica
Rodila je na prijateljičinem kavču, ta pa ji je poslala račun
Rodila je na prijateljičinem kavču, ta pa ji je poslala račun
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
zadovoljna
Portal
Njegov obraz sproža val ugibanj
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
vizita
Portal
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo
Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
cekin
Portal
Tako je videti 'halo, mama' prevara
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Plačali so jim za spanje, nato pa opazili nekaj nepričakovanega: ocene so se začele izboljševati
Plačali so jim za spanje, nato pa opazili nekaj nepričakovanega: ocene so se začele izboljševati
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
moskisvet
Portal
Uradni podatki Luke Dončića: Kaj se dogaja z njegovo telesno težo?
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
dominvrt
Portal
Stvari, ki lahko v vašem domu zdržijo tudi 50 let
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
okusno
Portal
7-minutna sladica navdušila sodnike: 'Briljantno'
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Preprosta ideja za kosilo, ki je navdušila MasterChef sodnike
Preprosta ideja za kosilo, ki je navdušila MasterChef sodnike
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Kako seksati
Kako seksati
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961