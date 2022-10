Švedska: Plin na Severnem toku 2 še vedno uhaja

Na plinovodih Severni tok 1 in 2, prek katerega teče dobava plina iz Rusije v Evropo, so prejšnji teden potrdili štiri puščanja. Strokovnjaki sumijo, da sta bila plinovoda bombardirana, pri čemer so nekateri prst uperili proti Moskvi. Ta je v preteklih mesecih dobavo plina stari celini že močno zmanjšala, potem ko so zahodne države zaradi invazije na Ukrajino proti Rusiji uvedle več sankcij.