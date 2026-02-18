Naslovnica
Tujina

Švedska podarja otoke, milijarderjem prijava prepovedana

Stockholm, 18. 02. 2026 16.39

Avtor:
M.P.
Otok Tjuvholmen

Marketinško podjetje Visit Sweden se je odločilo, da pripravi poseben natečaj, v katerem zainteresiranim ponuja pet zasebnih otokov na Švedskem. S to kampanjo želijo deliti njihov pogled na "svobodo in odgovornost do narave". Srečni izbranci si sicer otoka ne bodo lastili, bodo pa postali uradni skrbniki otoka z enoletno pravico do njegove uporabe.

"Zasebni otoki že dolgo predstavljajo vrhunsko razkošje. In zdaj vam ponujamo možnost za uresničitev teh sanj. Zakaj? Ker ima Švedska več otokov kot katera koli druga država. Natančneje 267.570. Dobrodošli na Švedskem – razkošje drugačne narave," piše marketinško podjetje Visit Sweden na spletni strani, na kateri predstavlja natečaj za dodelitev enega od petih švedskih otokov.

Izvršna direktorica podjetja Susanne Andersson je ob tem po poročanju Euronewsa pojasnila, da ima Švedska več otokov kot katera koli druga država na svetu, zaradi česar so se odločili, da povabijo ljudi, da uživajo "v morda najbolj pristni obliki razkošja - miru in spokojnosti narave na vašem lastnem otoku".

Skrbnik otoka z uradno diplomo

Na voljo je pet zasebnih otokov Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen in Marsten, nagrada pa ob tem vključuje tudi povratno karto za potovanje na Švedsko za dve osebi, ne pa tudi prevoza do otoka.

Kljub imenu projekta "Vaš švedski otok" pa izbrana oseba na natečaju tudi dejansko ne bi prejela lastniških pravic do ozemlja. Bo pa izbranec postal uradni skrbnik otoka, kar bo dokazovala tudi uradna diploma. S tem bo prejel enoletno pravico do njegove uporabe.

V tem času bodo lahko novi skrbniki na svojem novem ozemlju kampirali, plavali, nanj povabili prijatelje in preživljali čas v naravi, a ob vsem tem bodo morali biti spoštljivi do lokalnega okolja in narave.

Kako do otoka?

Posneti mora videoposnetek, ki ne sme biti daljši od ene minute, v njem pa mora našteti razloge, zakaj meni, da si zasluži ta košček Švedske. Komisiji ga mora poslati najkasneje do 17. aprila 2026, do 23.59 po srednjeevropskem poletnem času.

Tistim, ki si želijo povečati svoje možnosti na natečaju, pa v marketinškem podjetju svetujejo, naj posnetek delijo tudi na svojih družbenih omrežjih in pripišejo ključnik YourSwedishIsland.

Sodelujoči morajo biti sicer polnoletni, iz natečaja pa so specifično izključeni milijarderji. Visit Sweden si namreč prizadeva "na novo opredeliti razkošje kot preprostost, tišino in svobodo v naravi – ne pa kot materialni presežek".

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovak13
18. 02. 2026 18.32
Zdravniki, inženirji in taki in tam ostanejo za vedno?
Odgovori
+1
1 0
MojsterSplinter
18. 02. 2026 18.13
Dva mi zavijte za s sabo, prosim.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
18. 02. 2026 17.38
zdaj pa kampiraj zgoraj ko temperature niso ravno prijazne skozi celo leto
Odgovori
+9
9 0
Kimberley Echo
18. 02. 2026 18.25
Tudi plavanje v tem okolju je le za "hrabre" tudi poleti tako, da z juga Evrope ne bo nekaj veliko zanimanja.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
