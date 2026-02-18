Švedska podarja otoke, milijarderjem prijava prepovedana

"Zasebni otoki že dolgo predstavljajo vrhunsko razkošje. In zdaj vam ponujamo možnost za uresničitev teh sanj. Zakaj? Ker ima Švedska več otokov kot katera koli druga država. Natančneje 267.570. Dobrodošli na Švedskem – razkošje drugačne narave," piše marketinško podjetje Visit Sweden na spletni strani, na kateri predstavlja natečaj za dodelitev enega od petih švedskih otokov. Izvršna direktorica podjetja Susanne Andersson je ob tem po poročanju Euronewsa pojasnila, da ima Švedska več otokov kot katera koli druga država na svetu, zaradi česar so se odločili, da povabijo ljudi, da uživajo "v morda najbolj pristni obliki razkošja - miru in spokojnosti narave na vašem lastnem otoku".

Skrbnik otoka z uradno diplomo

Na voljo je pet zasebnih otokov Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen in Marsten, nagrada pa ob tem vključuje tudi povratno karto za potovanje na Švedsko za dve osebi, ne pa tudi prevoza do otoka.

Otok Medbådan Visit Sweden

Otok Skötbådan Visit Sweden

Otok Storberget Visit Sweden

Otok Tjuvholmen Visit Sweden

Otok Marsten Visit Sweden









Kljub imenu projekta "Vaš švedski otok" pa izbrana oseba na natečaju tudi dejansko ne bi prejela lastniških pravic do ozemlja. Bo pa izbranec postal uradni skrbnik otoka, kar bo dokazovala tudi uradna diploma. S tem bo prejel enoletno pravico do njegove uporabe. V tem času bodo lahko novi skrbniki na svojem novem ozemlju kampirali, plavali, nanj povabili prijatelje in preživljali čas v naravi, a ob vsem tem bodo morali biti spoštljivi do lokalnega okolja in narave.

Kako do otoka?