Švedska policija ustrelila napadalca, ki je zabodel osem ljudi

Švedska policija je sporočila, da je bilo v napadu v Vetlandi ranjenih osem ljudi. Napadalca, ki naj bi jih zabodel z nožem ali sekiro, so policisti ustrelili in onesposobili. Območje so zaprli, dogodek pa obravnavajo kot potencialni teroristični napad.

Policija je bila o napadu v Vetlandi obveščena okoli 15. ure. Klicatelji so povedali, da je moški s sekiro napadel več ljudi. Policija je prispela na kraj dogodka in zaprla več ulic v mestu. Švedski mediji poročajo, da je policija napadalca – šlo naj bi za 20-letnika – ustrelila, a je preživel. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Priče so povedale, da so z reševalnimi vozili v bolnišnice odpeljali osem poškodovanih, a stopnje njihovih poškodb še niso znane. "Eden ali dva sta huje ranjena, ne vem pa, kakšne poškodbe imajo drugi," je povedal tiskovni predstavnik policije Thomas Agnevik. Tudi to, s čim je napadalec zabodel ljudi, še ni povsem jasno. Nekateri omenjajo nož, drugi sekiro. "Bile so priče, ki so videle, kaj se je zgodilo, a s takšnimi podrobnostmi ne želimo vplivati na njihove izpovedi," pa je povedala tiskovna predstavnica policije Angelica Israelsson Silfver. Za zdaj je znano še, da policija dogodek obravnava kot potencialno teroristično dejanje. Več sledi ... icon-expand