Švedska postala evropsko središče za tihotapljenje kokaina

Magnus Pettersson, višji tožilec na oddelku švedskega tožilstva za mednarodni in organizirani kriminal, je na novinarski konferenci povedal, da so letošnji zasegi "popolnoma brez primere v švedski zgodovini". "Švedska in pristanišče Helsingborg sta postala tranzitna točka za južnoameriški kokain na poti na nezakoniti evropski trg," je dodal.

Švedski cariniki so v pristanišču Helsingborg od začetka letošnjega leta zasegli 867 kilogramov kokaina, medtem ko so ga lani po vsej Švedski zasegli 822 kilogramov, je sporočila carinska služba.

Po Petterssonovih besedah drogo pogosto tihotapijo v hladilnih zabojnikih, kjer prevažajo sadje in zelenjavo na tovornih ladjah iz Južne Amerike, v številnih primerih iz Ekvadorja. V zabojnike so pogosto vgrajeni skriti predali. Helsingborg naj bi postal središče za trgovino s prepovedanimi drogami zaradi redkih nadzornih pregledov in pomanjkljive varnosti v pristanišču.

V tihotapljenje naj bi bile vpletene tako švedske kot mednarodne kriminalne združbe. Švedska si v zadnjih letih prizadeva zajeziti porast kriminala, tudi streljanj in napadov, saj prihaja do obračunov med tolpami in kriminalnimi združbami, ki se financirajo s trgovanjem z mamili.