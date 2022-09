Švedska premierka priznala poraz na volitvah in napovedala odstop

"Gre za majhno večino, a je to večina," je dejala Anderssonova.

Socialdemokratka Magdalena Andersson , ki bo odstopno izjavo uradno podala v četrtek, je tako priznala poraz proti desnemu taboru, ki ga sestavljajo skrajno desni Švedski demokrati, konservativna Zmerna stranka, Krščanski demokrati in Liberalci, poročajo tuje tiskovne agencije.

Voditelj Zmerne stranke in kandidat desnice za premierja, Ulf Kristersson, je v odzivu napovedal, da bo oblikoval učinkovito vlado, "vlado za celotno Švedsko in za vse državljane".

Socialdemokrati, ki so v zadnjem stoletju v švedski politiki igrali glavno vlogo, so sicer kot posamična stranka znova osvojili največ glasov, vendar skupaj z Zelenimi, Levico in Stranko centra premalo za večino v parlamentu.