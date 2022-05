Švedska uradno zaprosila za članstvo v Natu

Da bo švedska vlada formalno zaprosila za članstvo v Natu je švedska premierka Magdalena Andersson potrdila včeraj skupaj z Ulfom Kristerssonom , predsednikom glavne opozicijske stranke Zmerna stranka, katere poslanci so prav tako podprli pridružitev k zavezništvu. "Zapuščamo eno obdobje in vstopamo v novega," je včeraj dejala predsednica vlade iz vrst vladajočih socialnih demokratov.

Tudi švedska zunanja ministrica Ann Linde je danes ob objavi fotografije, na kateri je oznanila podpis prošnje za članstvo, zapisala, da gre za zgodovinsko pismo. Tudi Finska bo predvidoma v kratkem zaprosila za članstvo v Natu.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v nedeljo dejal, da bi članstvo Švedske in Finske v zvezi Nato bi pokazalo, da se "agresija ne izplača". Če se državi odločita zaprositi za sprejem, pa bi bil to po njegovem mnenju "zgodovinski trenutek". Medtem pa Kremelj, katerega napad na Ukrajino je sprožil proces priključevanja omenjenih držav Natu, opozoril, da sta Finska in Švedska z odločitvijo o vstopu v Nato storili resno napako, s katero ne bosta okrepili varnosti na evropski celini.