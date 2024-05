Švedska v primeru vojne ne izključuje namestitve jedrskega orožja

Obrambni sporazum med Švedsko in ZDA ameriškim silam omogoča dostop do švedskih oporišč in možnosti njihove uporabe za hrambo orožja in druge vojaške opreme. Del civilne družbe se je na napoved sporazuma odzval kritično, od vlade pa zahteval, da se zaveže k temu, da Švedska ne bo gostila jedrskega orožja.

Iz vlade so te pozive zavračali, češ da v družbi obstaja širok konsenz glede tega vprašanja, prav tako pa je parlament v preteklosti prepovedal namestitev jedrskega orožja na ozemlju Švedske v mirnodobnem času.

Kot pa je v današnjem pogovoru za javni švedski radio poudaril Ulf Kristersson, sam ne izključuje možnosti, da bi na Švedskem v primeru vojne gostili tuje jedrske konice. "V absolutno najslabšem primeru se morajo biti demokratične države v našem delu sveta sposobne braniti pred državami, ki bi nas lahko ogrozile z jedrskim orožjem," je povedal premier, pri tem pa poudaril, da bi odločitev o tem moral sprejeti Stockholm, ne pa Washington, še navaja AFP.