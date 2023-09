Švedska v primežu nasilnih tolp, na pomoč bo priskočila vojska

Kriminalne tolpe, ki se med drugim ukvarjajo s trgovino z orožjem in mamili, so na Švedskem dejavne že leta, v zadnjem času pa so vse bolj nasilne. Večstanovanjske stavbe in hiše po vsej državi pogosto pretresajo eksplozije, streljanje na javnih mestih pa je v nekoč mirni državi postalo stalnica. Žrtve obračunov med tolpami so tudi naključni mimoidoči in ljudje, ki niso povezani s kriminalnimi združbami.

"Preganjali bomo tolpe. Gangsterje bomo premagali," je dejal Ulf Kristersson v televizijskem nagovoru narodu v četrtek zvečer, potem ko so bili v streljanju in eksplozijah v noči na sredo ubiti trije ljudje. Med mrtvimi sta bila 18-letni moški na prepolnem nogometnem igrišču in 25-letna ženska, za katero ni znano, da bi bila povezana z tolpami.

Premier je poudaril, da skrajno nasilje prizadene vse več otrok in povsem nedolžnih ljudi. Priznal je, da Švedska še nikoli ni doživela česa podobnega, pa tudi nobena druga država v Evropi ne doživlja česa podobnega.