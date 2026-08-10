Švedska varnostna služba preprečila obveščevalno operacijo Rusije

Sapo je v sporočilu navedel, da je "zbral informacije in ukrepal proti ruski obveščevalni operaciji, katere namen je bil izvajanje operacij vplivanja v zvezi s polarizirajočimi vprašanji, s ciljem spodkopavanja odločanja na Švedskem in diskreditacije Švedske, Nata in EU".
Obveščevalno operacijo naj bi že nekaj časa načrtovala in vodila ruska zunanja obveščevalna služba SVR, sporočilo Sapa povzema francoska tiskovna agencija AFP.
"Eden od posameznikov, vpletenih v rusko operacijo, je bil agent na tujem diplomatskem predstavništvu na Švedskem," je dodal Sapo, ki ni razkril podrobnosti o tem, na katerem predstavništvu naj bi delal domnevno vpleteni agent.
Namestnik vodje operacij pri Sapu, Christoffer Wedelin, je povedal, da je "švedska varnostna služba po tem, ko je izvedela za operacijo, ukrepala za zaščito vitalnih švedskih interesov in preprečila nadaljnje posledice".
Švedska je kmalu po ruski invaziji na Ukrajino zaprosila za članstvo v Natu, kamor je bila sprejeta leta 2024, s čimer se je po 200 letih odpovedala svoji nevtralnosti.
Sapo je Rusijo, skupaj s Kitajsko in Iranom, že večkrat označil za glavno grožnjo Švedski v smislu obveščevalnih operacij.
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